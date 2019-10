Mielipide

Rikollisjengit romuttavat vankiloiden kuntoutustyön huumekaupalla

Rikollisjengien

Päihteettömyyteen

On hyvä,

vaikutus vankilan henkilökunnan turvallisuuteen on herättänyt keskustelua. Virkamiehet ovat keskeinen osa yhteiskunnan toimintaa turvaavaa koneistoa, ja siksi he nauttivat erityistä suojaa.Vankilat muodostavat Suomen ylivoimaisesti suurimman kuntoutuslaitosten ketjun. Sadat ammattilaiset yrittävät työssään vaikuttaa päihdeongelmiin, ehkäistä rikollisuusmyönteistä ajattelua sekä tukea väkivallatonta konfliktien ratkaisua.Vankien työelämävalmiuksia ja sosiaalisia taitoja kehitetään erilaisin kurssein ja ohjelmin. Työmaa on loputon, koska rajallisten resurssien takia vain murto-osa tukea tarvitsevista ja sen vastaanottamiseen motivoituneista vangeista voidaan ottaa mukaan ohjelmiin.Rikollisjengit tekevät kaikkensa romuttaakseen tämän työn. Huumekauppa aiheuttaa velkasuhteita, jotka johtavat siihen, että vankeja joudutaan siirtämään esimerkiksi suljetulle osastolle. Tämä taas vaikeuttaa kursseille osallistumista.pyrkivien vankien – joita on yllättävän paljon – yritykset pysyä raittiina epäonnistuvat aggressiivisen huumetarjonnan takia. Osastojen toiminta vaarantuu.Varsinkin nuoria ja lomakelpoisia vankeja, joilla ei ole väkivalta- tai huumerikkomuksia, pakotetaan huumekuriireiksi uhkailemalla heitä ja heidän omaisiaan raa’alla väkivallalla.Olen johtanut lukuisia kurinpitokäsittelyjä, joissa epäiltynä on ollut nuori vanki. On ollut ilmiselvää, että hän on toiminut painostettuna, mutta asiaa on ollut mahdoton todistaa. Ratsiassa ilman omaa syytään menettämänsä huume-erän arvon vanki joutuu korvaamaan toimeksiantajilleen, koska hän on mokannut. Yhden menetetyn peräsuolihivakan, ”Kinderin”, arvo saattaa olla jopa tuhansia euroja. Näin syntyy velka, joka kasvaa eksponentiaalisesti maksun viivästyessä.Painostuskierteen takia vankiryhmät on pidettävä erillään, ja jokaiselle ryhmälle on luotava oma päiväjärjestys. Tämä syö valtavasti resursseja. Vanhat vankilat, joiden rakenteissa tällaiseen ei ole varauduttu, taipuvat huonosti vankien erillään pitämiseen. Resurssit, joita tarvittaisiin kipeästi vankien kuntouttamiseen, joudutaan käyttämään vankien erillään pitämiseen, jotta heidät saataisiin pysymään edes hengissä.että poliisin ja tuomioistuinten resursseja on lisätty. Tämä väistämättä lisää painetta pussinperälle eli vankeinhoitoon, koska muiden viranomaisten toiminnan tehostuessa myös selvitetyt rikokset ja vankien määrä kasvavat.Meidän vastuullamme on se, että vangit vapautuvat yhteiskuntakelpoisuuden osalta paremmassa kunnossa kuin mitä he olivat vankilaan tullessaan. Nykyisessä tilanteessa tämä työ on vähintäänkin haastavaa.