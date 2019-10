Mielipide

Moni iskee kallonsa rakennustelineisiin

Sokeilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ihmisillä ja niillä, joiden näkökyky on alentunut, on vaikeuksia liikkua kaupungilla.Jotenkin vielä ymmärtää sen, että sähköpotkulautailijat pyyhältävät pitkin jalkakäytäviä muista piittaamatta eikä heiltä liikene empatiaa kanssakulkijoille, kun jättävät potkulautansa toisten kompasteltaviksi. Mutta ymmärryksen ylittää se, että kantakaupungissa rakennusten julkisivuja korjattaessa rakennustelineitä asennetaan siten, että jalankulkijoiden turvallisuus on vaarassa.Esimerkiksi Helsingissä Fredrikinkadulla sijaitsevalla työmaalla rakennustelineisiin on kiinnitetty tukipylväitä viistoon niin matalalle, että moni näkövammainen on iskenyt niihin kallonsa. Pyynnöistä huolimatta asiaan ei ole puututtu.Sama koskee kadunvarsien liikennemerkkejä ja muita opasteita, jotka on jätetty aivan liian matalalle.Kilpailevatko rakennustyömaiden suunnittelijat ja liikennemerkkien asentajat keskenään siitä, kumpi taho on hölmömpi? Vai onko kyse pelkästä piittaamattomuudesta kanssaihmisiä kohtaan? Juokseeko ajatus kenties niin, että kun riittävän moni sokea on lyönyt kasvonsa verille, heitä ei ole kohta enää urputtamassa?Missä luuraa Helsingin rakennus- ja ympäristövalvonta? Hehkutus esteettömästä rakentamisesta kaikuu onttona, kun viranomaiset eivät ole vuosiin puuttuneet siihen, että rakennustelineitä ja liikennemerkkejä pystytetään esteeksi kulkijoille.Oireellista on, että ohjeet eivät tavoita julkisivurakentajia, joista moni ei puhu suomea. Sama näyttää koskevan liikennemerkkien pystyttäjiä.