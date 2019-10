Mielipide

Asperger-poikani älykkyys ilmeni jo pikkulapsena

Ilmastoaktivisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Greta Thunberg on tuonut Asperger-ihmiset kaikkien tietoisuuteen. Hän on suunnannut mielenkiintonsa tärkeään asiaan ja saanut sille maailmanlaajuista huomiota. Hieno saavutus!Asperger-ihmisille on tyypillistä, että heidän on usein vaikea ymmärtää sosiaalisia kuvioita ja motivoitua tavanomaisista asioista. Mutta kun se oikea asia löytyy, siihen panostetaan täysillä. Vaan miten käy niiden, joiden mielenkiinnon kohteet ovat vääränlaisia?Poikani on paitsi Asperger-ihminen myös huippuälykäs. Älykkyys ilmeni jo pikkulapsena monin tavoin. Älykkyys vahvistettiin myöhemmin koulupsykologin testeillä ja aikuisena Mensan testeillä. Asperger-diagnoosin hän sai vasta aikuisiällä, sillä alakouluikäisenä 1980-luvun puolivälissä asia ei selvinnyt, vaikka käytösongelmia tutkittiin koulupsykologin ja lastenpsykiatrin vastaanotoilla.Poikani oli kotona vetäytyvä ja rauhallinen lukutoukka. Hämmästyksemme oli siksi suuri, kun koulusta tuli tieto häiriökäyttäytymisestä. Jälkikäteen on selvinnyt, että hän ei lapsena lainkaan ymmärtänyt koulutovereitaan ja kouluympäristöä.Koulu sujui kuitenkin kohtalaisesti. Yliopistoon hän pääsi ongelmitta, mutta opinnoista ei tullut mitään. Se Asperger-ihmisen vain yhteen asiaan kerrallaan riittävä mielenkiinto kohdistui pelkästään iloiseen opiskelijaelämään, joten varsinaiseen opiskeluun ei riittänyt motivaatiota. Opinnot jäivät ikuisesti kesken.Siinä vaiheessa poikani oli jo tavannut nykyisen vaimonsa, joka haluaa suurperheen. Läheisten kauhuksi kaikki energia on nyt suunnattu suurperheen perustamiseen ja hoitamiseen, opinnoista ja palkkatyöstä ei ole niin väliä. Perheeseen on syntynyt jo useita lapsia.Mielessä on monesti käynyt, olisiko poikani elämä edennyt toisin, jos häntä olisi jo lapsena ymmärretty paremmin. Älynsä puolesta hänellä olisi ollut mahdollisuudet mihin tahansa.