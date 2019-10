Mielipide

Mikä onni, että minulla on koti kaupungin vuokra-asunnossa

Viime

aikoina on paheksuttu sitä, että Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa asuu myös joitakin hyvätuloisia. On ehdotettu vuokra-asuntojen asumisen ehtojen kiristämistä, vuokrasuhteiden muuttamista määräaikaisiksi ja tulokattojen asettamista.Onko mietitty, miten tällaiset rajoitukset leimaisivat vuokratalojen asukkaita? Kärjistäen voisi sanoa, että talot muuttuisivat köyhäintaloiksi, mikä voisi pahimmillaan leimata koko asuinalueen. Helsingin kaupungilla onkin suuri tehtävä siinä, etteivät alueet eriydy liikaa.Lasten hankkiminen, opiskelu, työttömyys, sairastuminen tai eläkkeelle jääminen heilauttavat tulotasoa, mikä vaikuttaa myös asumiseen.Asun kaupungin vuokratalossa, ja olin jonkin aikaa melko hyvätuloinen. Tulotasoni muuttui kuitenkin radikaalisti, kun jäin eläkkeelle ja tulot laskivat 60 prosenttiin palkastani. Mikä onni, että kotini on kaupungin kohtuuhintaisessa vuokra-asunnossa! Minun ei tarvitse pelätä vuokrasuhteen päättymistä.Kiitän kaupunkia tästä järjestelmästä. Toivon, että kaupungin vuokra-asuntojen määrä kasvaisi, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus turvalliseen kotiin. Voisiko se olla myös yksi kannustin siihen, että nykyisenä pätkätöiden aikakautena uskallettaisiin hankkia lapsia?