Mielipide

Remontin jälkeen kysyn ehkä itseltäni: Jäänkö vai myynkö?

”Aiotteko

Toljotan

En

jäädä vai aiotteko myydä?” Tähän huipentuu kanadalainen tosi-tv-sarja Remppa vai muutto. Pariskunta on teettänyt kodissaan sisustus­suunnittelija Jillianin toteuttaman remontin ja valitsee, jääkö kotiin vai muuttaako uuteen, kiinteistön­välittäjä Toddin löytämään asuntoon.tosi-tv:tä, jotta minun ei tarvitsisi miettiä omia raha-asioitani.Niistä kantavat huolta jo korkeat tahotkin, kuten valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk), jonka mukaan kotitalouksien velkaantuneisuus on nyt historiallisen suurta. ”Ongelma on erittäin vakava”, Lintilä sanoi viime viikolla tiedotustilaisuudessa.Hep, täällä nousee käsi.Ei, en ole elänyt yli varojeni. Mutta minulla on avioeron jäljiltä tuhti asuntolaina, jolla lunastin itselleni perheen rivitaloasunnon.Melkein saman verran uutta velkaa tipahtaa syliin pyytämättä, sillä talo­yhtiössä havaittiin jokin aika sitten väärän rakennustavan aiheuttama kosteusvaurio. Kaikki asunnot on korjattava. Samassa rytäkässä pannaan kuntoon putket, parvekkeet, ikkunat ynnä yhtä ja toista muuta.ole ainoa, joka velkaantuu remontin takia. ”Sinulla on paljon kohtalotovereita”, sanoo Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö. Linjasaneeraukset näyttävät hänen mukaansa olevan tekemättä suurimmassa osassa pääkaupunkiseudun rivi- ja omakotitaloja.Rakennusneuvos Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä vahvistaa: 1960-, 1970- ja 1980-luvulla rakennettuja taloja korjataan nyt ahkerasti. Korjaajille on tulossa kuitenkin hiukan helpotusta. Hallituksen budjettiesityksessä on varattu sata miljoonaa euroa energiaremonttien tukeen vuosiksi 2020–2022.”Ener­giatehokkuuden parantaminen yleensä pienentää energialaskua, jolloin rahaa säästyy muihin kuluihin”, Kauppinen kannustaa.Iso asunto ei tosiaankaan ole ilmastoystävällinen tapa asua. Tilalle on kuitenkin ollut käyttöä. Ulkomailla opiskeleva lapsi tarvitsee tukikohtaa, ja leskeksi jäänyt äiti haluaa asua kimppakämpässä. Asunnolla on myös etunsa: koiran kanssa pääsee helposti Vantaanjoen rantaan ja pyörällä työpaikalle Sanomataloon.Tilanteeni ei kuitenkaan ole toivoton. Voin päästä veloistani myymällä asunnon. Vuoden kuluttua seison ehkä ­remontoidussa olohuoneessani ja kysyn itseltäni: Jäänkö vai myynkö?