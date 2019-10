Mielipide

on muuttanut kansainvälisen liiketoiminnan luonnetta radikaalisti. Facebookin, Amazonin ja Net­flixin kaltaiset digitaalisia palveluita tai hyödykkeitä tarjoavat yritykset eivät tarvitse liike­toimintaansa varten fyysisiä toimi­tiloja, liukuhihnoja tai työn­tekijöitä.Verotuksen näkökulmasta tilanne on haastava: kun yritys voi harjoittaa liiketoimintaansa ilman fyysistä läsnäoloa, nykyisten säädösten mukaista tuloverovelvollisuutta ei synny kotivaltion ulkopuolelle. Yritykset kuitenkin toimivat ja niiden palveluita käytetään ympäri maailmaa.Globaaleille markkinoille ilmaantuu jatkuvasti digitaalisia yrityksiä ja digitaalisuuteen perustuvia uusia liiketoimintamalleja, kuten Uberin ja Airbnb:n kaltaisia alustoja. Samaan aikaan valtiot ovat maailmantalouden suurimpien eli G20-maiden johdolla alkaneet huolestua siitä, jakautuuko verotusoikeus oikeudenmukaisesti. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja G20-maat aloittivatkin vuonna 2013 projektin, jonka yhtenä alakohtana oli vastata digitaalisen ­liiketoiminnan mukanaan tuomiin verotuksellisiin haasteisiin.Maaliskuussa 2018 EU:n komissio teki aloitteen niin sanotusta digi­veropaketista. Sen avulla yritys­verolainsäädäntöä oli tarkoitus uudistaa niin, että fyysisen läsnä­olon lisäksi verotusoikeuden synnyttäisi yrityksen digitaalinen toiminta silloin, kun se on tarpeeksi mittavaa.Ehdotus ei mennyt läpi. Jos se olisi hyväksytty, suuret maat olisivat saaneet lisää yhteisöverotuloja. Suomessa ja muissa pienemmissä maissa yrityksen toiminnan laajuutta koskeneet vaatimukset – esimerkiksi digitaalisen palvelun käyttäjien määrä – eivät olisi lähes koskaan ­täyttyneet, eikä verotusoikeutta siten olisi syntynyt.otti heinäkuussa kansallisesti käyttöön kolmen prosentin suuruisen digiveron, joka kohdistuu tiettyjä digitaalisia palveluja tarjoavien yritysten liikevaihtoon. Myös Britannia pohtii vastaavaa digi­yhtiöihin soveltuvaa veromallia.Tämä kertoo siitä, että OECD:n ja EU:n lisäksi eri valtiot hakevat itsenäisesti ja aktiivisesti malleja kansainvälisen verotuksen periaatteiden muuttamiseen ja digitaalisen liiketoiminnan verottamiseen.Muun muassa konsulttiyritys Copenhagen Economics on analysoinut valtioiden asemaa veronsaajina eri malleissa. Pieninä, avoimina ja innovatiivisina talouksina Pohjoismaat kuuluvat lähtökohtaisesti ehdotettujen mallien häviäjiin veronsaajina, samalla kun yrityksemme päätyvät verovelvollisiksi suurissa kulutusmaissa.Verotusoikeuden muodostavaa yrityksen läsnäoloa voidaan kuitenkin mitata monella tapaa. Erilaisia kriteerejä asettamalla päädytään erilaisiin lopputuloksiin sen suhteen, minne verotusoikeus syntyy ja kuinka yrityksen arvon katsotaan muodostuvan ja jakautuvan sen eri toimipaikkojen kesken.kannalta ongelmallisimpia ovat mallit, joissa läsnäolon ja verovelvollisuuden määrittäminen kytkeytyvät esimerkiksi palvelun käyttäjien määrään ja kuluttaja­vuoro­vaikutukseen. Näillä kriteereillä kotimaiset yritykset päätyisivät usein veronmaksajiksi ulkomailla mutta Suomeen kertyisi vähän verotuloja.Digiveromallit saattavat pahimmillaan johtaa moninkertaiseen verotukseen, verotulojen siirtymiseen Suomesta ja Euroopasta edelleen suurempiin kulutusmaihin, kotimaisten yritysten kilpailukyvyn heikkenemiseen sekä kansainvälisen verotuksen tarpeettomaan monimutkaistumiseen, kun kansain­välisillä pelikentillä otetaan käyttöön monenlaisia kansallisia ja alueellisia verotusmalleja.Uhkakuvista huolimatta kaikki mallit eivät ole Pohjoismaiden kannalta yhtä kehnoja. Yrityksen tulojen jakamisessa eri valtioihin voidaan hyödyntää myös esimerkiksi yrityksen tutkimus- ja kehitysmenoja. Tämä ohjaisi tuloa Suomeen, missä tutkimus- ja kehitystyötä tehdään paljon.puheenjohtajamaana Suomi on EU:n hankkeiden ja kehityksen aallonharjalla. Digiverokeskustelussa suurten kulutusmaiden etu ei ole Suomen tai suomalaisten yritysten etu. On siis ensiarvoisen tärkeää pitää yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa huolta siitä, että hätiköidyistä ratkaisuista pidättäydytään ja että eri uudistusvaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan huolella.Ratkaisujen tulee olla kestäviä, ja niiden on kokonaisvaltaisesti sovelluttava moderniin liiketoimintaan.