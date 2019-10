Mielipide

Arkkitehdit suunnittelevat kouluja, joiden tilaratkaisut estävät toimivan koulutyön

rakennetaan nykyään uusia kouluja niin sanotun avoimen oppimisympäristön mukaisiksi. Arkkitehdit suunnittelevat kouluja, joissa alakouluikäisille ei ole omia kotiluokkia ja joiden tilankäyttö on laskettu siten, että oppitunteja on pidettävä käytävillä, portaikoissa, auloissa sekä verhoilla rajattavissa monitoimitiloissa.Oma luokka, omat luokkakaverit ja oma luokanopettaja ovat suomalaisen koulumenestyksen avaintekijöitä. Jokainen alakouluikäinen oppilas tarvitsee ryhmän, johon kuulua, sekä opettajan, joka tietää ja tuntee oppilaansa. Jokainen oppilas tarvitsee myös oman turvallisen ja toimivan luokkatilan.Ajatus, että alakoululaiset vaihtavat paikkaa tunnista toiseen ja hakevat tavaroita käytävillä olevista lokeroistaan, ei ole oppilaiden eikä opettajien kannalta mielekästä saati ­perusteltua. Tämä vie runsaasti aikaa, lisää turvattomuutta ja heikentää oppilaiden oppimistuloksia.Monet kasvatustieteen ja kehityspsykologian asiantuntijat ovat huolissaan avoimista oppimisympäristöistä ja liiallisen ­itseohjautuvuuden velvoitteesta alakouluiässä. Median kautta kuulemme karuja esimerkkejä avoimen oppimisympäristön koulujen ongelmista.Helsingin Pakilan Allianssin kouluhanke on yksi esimerkki tällaisesta koulusuunnittelusta. Opettajien, kasvatuksen ammattilaisten, pedagogista asiantuntijuutta ei kuulla. Myöskään vanhempien huolia ja näkemyksiä ei ole aidosti kuultu.Allianssi-hankkeen rakennusten sijaintiratkaisua valmistel­taessa tärkeintä vaikutti olevan asemakaavan muutoksilta välttyminen. Nyt hankevalmistelun edetessä priorisoidaan koulu­rakennusten tilatehokkuutta pedagogisten tarpeiden ja koululaisten hyvän arjen kustannuksella.Sisäilmaongelmista kärsivän Pakilan yläasteen oppilaat joutuvat jäämään koulurakennukseensa vielä useaksi vuodeksi, vaikka koko Pakilan palvelu­rakennusten korjausvyyhti lähti liikkeelle nimenomaan ylä­asteen koulurakennuksen huonosta kunnosta. Alkuperäinen ajatus yläasteen purkamisesta ja uuden rakentamisesta samalle tontille tai toisaalle Pakilan puiston alueelle on hylätty epämääräisin perustein.Pakilan ala-asteen oppilaiden ja vanhempien edustajina emme voi hyväksyä kyseistä hankesuunnittelua. Oppilaille ja opettajille on taattava mahdollisuudet oppimiseen ja opettamiseen tiloissa, joissa on turvallista ja joissa kaikilla on hyvä työrauha.