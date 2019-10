Mielipide

Ilmastoliikkeen tytöt ansaitsevat arvostuksemme

Ilmastonmuutoksen

vaikutukset osuvat erityisen kipeästi kehittyvissä maissa asuviin tyttöihin. Kansainvälinen yhteistyö on mahdollistanut parannuksia tyttöjen asemaan ja tasa-arvoon, mutta saavutettu edistys on vaarassa ilmastonmuutoksen seurausten vuoksi.Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin selvityksen mukaan lisääntyneen kuivuuden vuoksi tytöt joutuvat käyttämään yhä suuremman osan ajastaan kotitöihin, kuten vedenhakuun. Koulu jää usein kotitöiden jalkoihin. Kuivuuden heikentäessä perheen taloudellista toimeentuloa myös riski järjestettyihin lapsiavioliittoihin kasvaa.Mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen eivät myöskään jakaudu tasa-arvoisesti. Tytöt ja naiset ovat aliedustettuina politiikassa, työmarkkinoilla ja niissä pöydissä, joissa päätetään ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Samaan aikaan kuitenkin maailmanlaajuista ilmastoliikettä johtavat tytöt ja muut nuoret.Nämä nuoret ovat saaneet miljoonat ihmiset mukaan kirittämään hallituksiaan kohti ilmastotekoja, mutta heitä vastaan on myös hyökätty rajusti. Alaikäisten tyttöjen ikää, sukupuolta ja muita henkilökohtaisia ominaisuuksia vähättelemällä on pyritty hiljentämään nuorten huoli. Ilmastoliikkeen tytöt ansaitsevat kaiken tukemme, ja meidän tulee ottaa heidän huolensa vakavasti sekä heidät mukaan päättämään heitä koskevasta tulevaisuudesta.Ilmastonmuutos haastaa koko ihmiskunnan, yhteiskunnat ja kansainvälisen yhteisön. Näin suuren haasteen edessä meidän ei kannata jättää merkittävää osaa maailman väestöstä – tyttöjä – kuulematta.Suomi on ollut tasa-arvon edelläkävijä. Tyttöjen ja naisten aseman parantaminen on yksi kehityspolitiikkamme painopisteistä. Meillä on erinomainen mahdollisuus edistää tasa-arvoa myös ilmastopolitiikassa ja huolehtia siitä, että tyttöjen ääni kuullaan sekä Suomessa että kansainvälisillä areenoilla. Tasa-arvon edistäminen vauhdittaa myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.Tänään YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä on tärkeää muistaa, että kun tytöt pääsevät mukaan päättämään, tulevaisuus on parempi kaikille.