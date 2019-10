Mielipide

Turkin hyökkäys osuu myös Syyrian kristittyihin

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

kun Turkki on tunkeutumassa Pohjois-Syyrian kurdialueille, suomalaisissa tiedotusvälineissä on ­puhuttu ja kirjoitettu ainoastaan seudun kurdiasukkaista, ehkä hiukan arabeistakin. Tämän ­alueen – joka tunnetaan nimillä al-Jazira, Mesopotamia, Koillis-Syyria tai al-Hasakan maakunta –, merkittävä kristittyjen assy­rialaisten väestö on sen sijaan jäänyt täysin unohduksiin.Alueella elää ja työskentelee 300 000–400 000 assyrialaista. Heillä on seudun paras koulu­laitos, partiojärjestöt, oma kieli, kirkot ja luostarit sekä taloudelliset ja sosiaaliset verkostonsa ja puolustusryhmänsä. Kaupungeista Hasaka, Qamishli, Ra’s al-Ayn ja Tell Tamer ovat myös assyrialaisten kaupunkeja.Assyrialaiset, joita kutsutaan myös syyrialaisortodokseiksi, ovat olleet kristittyjä islamin syntyä edeltäviltä vuosisadoilta saakka. Suuri osa heistä on päätynyt Koillis-Syyriaan vainojen tieltä Turkista ja Irakista.Seudun sosiaalisessa kuviossa huipulla ovat muslimi-kurdit, ja seuraavina ovat kristityt. Muslimi-arabit ovat myöhään saa­puneina vasta kolmannella sijalla. Omana kielenään assyrialaiset puhuvat nykyarameaa mutta sen ohella myös arabiaa ja kurdia.Pääasiassa kurdien ansiosta Isis ei juurikaan onnistunut tunkeutumaan al-Hasakan maakuntaan, ja siksi tappiot onnettoman sodan siinä vaiheessa jäivät melko vähäisiksi. Nyt Yhdysvallat on pettämässä kurdiliittolaisensa ja Turkki tuomassa sodan ja hävityksen seudun kaikkien väestöryhmien kärsittäväksi.Tämän pikakurssin jatkoksi assyrialaisista voisi helposti lukea lisää vaikkapa käyttämällä internetissä haku­sanoja ”Syrian-Assyrians” tai ”Assyrer in ­Syrien”, niin tieto lisääntyy.