Mielipide

Poikien Talot voisivat ehkäistä ennalta väkivaltaa ja syrjäytymistä

Loisto setlementti ry:n

Poikien Talo tekee Helsingissä sukupuolisensitiivistä, sosiaalista nuorisotyötä 10–28-vuotiaiden poikien ja nuorten miesten parissa. Poikien Talo on turvallinen ja avoin, syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa yhteisö, jonka tarkoituksena on tukea poikia ja nuoria miehiä.Tällaisia paikkoja on Suomessa vain yksi. Tyttöjen Taloja ja muita vastaavia yhteisöllisiä tiloja tytöille ja nuorille naisille on sen sijaan ainakin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä.Nykyisessä hallitusohjelmassa pyritään puuttumaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan esimerkiksi lisäämällä turvakotipaikkoja ja muuttamalla raiskauksen määritelmää. Poliittista tahtoa lähisuhdeväkivallan vähentymiseen tähtääviin muutoksiin siis on. Toimenpiteisiin liittyy kuitenkin sama näkökulmaongelma kuin sosiaali- ja terveysalan budjetoinnissa yleisestikin: keskitytään korjaaviin toimenpiteisiin ja unohdetaan ennaltaehkäisy, jonka avulla säästyttäisiin sekä inhimilliseltä kärsimykseltä että kalliilta jälkihoidolta.Tarkoituksenmukainen jälkihoito, turvakotien riittävä määrä ja oikeudenmukainen rikoslainsäädäntö ovat ehdottoman tärkeitä toteuttaa, mutta niiden lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän myös ennaltaehkäisevää toimintaa.Poikien Talojen perustamiselle muualle Suomeen ei ole toistaiseksi saatu rahoitusta muun muassa sen takia, että päättäjät luulevat kunnallisten nuorisotalojen vastaavan poikien tarpeisiin. Nuorisotaloilla ei kuitenkaan ole töissä esimerkiksi terapeutteja sekä seksuaalisuuteen ja seksuaaliväkivallan ehkäisyyn erikoistuneita ammattilaisia, kuten Poikien Talolla.Nuorisotalot ovat avoimia kaikille sukupuolesta riippumatta, eikä sukupuolisensitiivisyys ole tietääkseni niiden toiminnan ensisijaisena periaatteena. Nuorisotalojen toiminta on tarkoitettu lähinnä alaikäisille. Ne eivät pysty vastaamaan poikien ja nuorten miesten erityistarpeisiin, koska tämä ei ole nuorisotalojen tarkoitus ja tehtävä.Uskon, että tehokkain tapa ennaltaehkäistä kaikenlaista väkivaltaa on pyrkiä puuttumaan syrjäytymiseen ja yksinäisyyteen. Muuallakin kuin Helsingissä tarvitaan sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea tarjoavia Poikien Taloja.