Helsinki on kylpemisen takapajula, mutta Tallinnassa kylpylöitä riittää

ovat kovin suomalainen ylpeydenaihe. Kerromme itsestämme tarinoita, joissa saunoja on valtavasti ja niitä rakennetaan kaikenlaisiin outoihin paikkoihin. On autosaunaa ja lauttasaunaa, ja kun rauhanturvaajat menevät mihin tahansa aavikolle, tarinan mukaan ensimmäisenä rakennetaan sauna.Siitä huolimatta pääkaupungissa ei ole yhtään kylpylää.Urheiluun keskittyviä uimahalleja ja viime vuosina lisääntyneitä julkisia saunoja on kyllä paljon. Mutta Helsingissä ei ole yhtään aikuisempaan makuun rakennettua rentoutumisen paikkaa, jossa olisi laaja valikoima porealtaita, hoitoaltaita, ulkoaltaita, kuumia ja kylmiä kylpyjä.Tallinnan historiallisessa vanhassakaupungissa ja sen liepeillä on useita paikkoja, joissa voi nauttia virvokkeita porealtaassa. Tallinna onkin todennäköisesti Itämeren kylpyläpääkaupunki.Helsingin liepeillä lähimmät rentoutumiseen soveltuvat kylpylät ovat Långvikin kartano Kirkkonummella ja Haikon kartano Porvoossa. Flamingon viihdekeskuksen vesipuistossa Vantaalla on myös aikuisten puoli, ja pääseehän Espoon Serenassakin lillumaan. Kaikki mainioita paikkoja sinänsä, mutta niihin on vaikea lähteä pikavisiitille työpäivän jälkeen.Entäs Yrjönkadun uimahalli tai Allas? Ne ovat toki parhaita esimerkkejä etsimästäni kylpylästä, mutta Yrjönkadulla altaita on vain yksi, ja senkin vesi on kylmää. Merikylpyläksi itseään mainostavassa Altaassakaan ei ole kuin yksi lämmin ja yksi kylmä allas. Ei riitä vaativalle kylpijälle. Kämpin Spa ja St. George -hotellin vastaava ovat niin ikään vaatimattomia.lentojen ja matkustamisen karttaminen lisääntyy, lämpimille ja oleskeluun soveltuville sisätiloille tulee entistä enemmän kysyntää. Näin lokakuun kylmetessä niiden tarve Pohjolassa tulee ilmeiseksi.Ensi viikolla Pasilaan aukeava Triplan kauppakeskus lupailee paljon, mutta on liian aikaista sanoa, ottavatko kaupunkilaiset sen omakseen. Ruotsalaisten ketjukauppojen lisäksi viihtymiseen tarvittaisiin avoimia, ikkunallisia tiloja ja pöytärykelmiä ravintoloiden liepeillä. Sellaisia paikkoja, mihin lastenvaunujen kanssa voi parkkeerata vaikka koko päiväksi.Nyt kun Tennispalatsin käyttötarkoitus on pohdinnassa, olisipa hienoa saada siihen kunnollinen olohuone. Yläkertaan monipuolinen kaupunkikylpylä ja alakertaan valoisan kauppahallin kaltainen sisäilmatori.