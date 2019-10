Mielipide

Kenenkään ihmisarvo ei ole sidoksissa ulkonäköön

sairastanut syömishäiriötä viisitoista vuotta, yli puolet elämästäni. Lähes kahden vuoden intensiivisen terapiatyöskentelyn avulla olen päässyt kiinni tuhoavaan uskomukseen, joka laukaisee oireiluni.Tiivistetysti se on jotakuinkin seuraava: minä en ole rakkauden arvoinen, koska olen lihava. Ja koska en ole rakkauden arvoinen, minun täytyy rangaista itseäni: rääkätä itseäni, jotta ansaitsisin rakkautta ja minun olisi ylipäänsä järkevää olla olemassa.Uskomuksen taustalla on monia kipeitä ja osittain vielä itsellenikin tuntemattomia syitä. Teen kovasti töitä kyseenalaistaakseni uskomuksen ja lopettaakseni itseni rankaisemisen.Se ei kuitenkaan ole helppoa, eikä sitä helpota se, että elän kulttuurissa, joka suorasti tai epäsuorasti vahvistaa uskomustani lukemattomin erilaisin tavoin. Eivätkä kaikki niistä tavoista ole mitenkään kätkettyjä, saati kuviteltuja.olin 18-vuotias ja juuri muuttanut Helsinkiin, viereeni istui bussipysäkillä mies, jonka kanssa juttelin hetken mukavia. Hän totesi, että vaikutin sydämelliseltä ja mukavalta ihmiseltä. Mutta sitten hän sanoi, että voisin laihduttaa, jotta joku voisi joskus rakastaa minua.Kyseessä oli minulle tuntematon, itseäni vähintään 30 vuotta vanhempi ihminen.Kun joku puhuu julkisesti kehopositiivisuudesta, hän saa varautua ottamaan vastaan ventovieraiden ihmisten arvostelua, joka liittyy kehoon ja oikeuteen näkyä, olla olemassa. Siitä kehopositiivisuudessa on kyse: oikeudesta olla olemassa.Kehopositiivisuus ja ne rohkeat ihmiset, jotka ovat asettaneet itsensä alttiiksi muiden puolesta siitä huolimatta, että heidän olemassaolonsa oikeutus kyseenalaistetaan, ovat saaneet minut ja monet muut kyseenalaistamaan ajatuksen, etten saisi olla olemassa.Minulle siinä on kyse elämästä ja kuolemasta. Haluan kertoa tämän, koska joidenkin mielestä kehopositiivisuudessa ”on menty liian pitkälle”. Kehopositiivisuuden ytimessä ei ole se, onko ylipaino kiihottavaa tai terveellistä, vaan se, että kenenkään ihmisarvo ei ole sidoksissa hänen ulkonäköönsä tai hänen kehonsa toimintaan.kaikista huonoiten, mietin tosissani, etten halunnut elää, koska tunsin itseni arvottomaksi. Kun olen hiljalleen oppinut kyseenalaistamaan ajatuksen, että arvoni olisi ulkonäössäni, olen suhtautunut itseeni lempeämmin. Olen tehnyt valintoja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointiani. En enää rääkkää itseäni.Jos edelleen ajattelet, että kehopositiivisuus on turhanpäiväistä tai uhka terveydelle, toivon sydämeni pohjasta, että pidät ainakin mölyt mahassasi. Älä kerro tuntemattomalle ihmiselle, että hän on arvoton eikä häntä voi rakastaa. Sillä voi olla kohtalokkaat seuraukset.