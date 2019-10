Mielipide

Puhe kehopositiivisuudesta lihottaa minut pysyvästi

Olen

45-vuotias nainen. Elämäni on samanlaista kuin monella muullakin keski-ikäisellä suomalaisella naisella. On lapsia, töitä, harrastuksia, ystäviä ja sukulaisia. On muuttoja, remontteja, juhlia ja matkoja. Joskus myös suruja ja huolia. Koen eläväni rikasta ja onnellista elämää.Olen aina ollut terve, mutta minulla on taipumus lihoa pikkuhiljaa. En ahmi ruokaa, mutta otan iloisesti aina, kun minulle tarjotaan. Jos en ole ottanut töihin omenaa evääksi, voin ostaa kotimatkalla pussin karkkia. Huomioni elämässä on usein keskittynyt kaikkeen muuhun kuin itseeni ja omaan hyvinvointiini.Parisenkymmentä vuotta pidin painoni kurissa jojoilemalla normaalipainon rajoissa, joskus kävin lievän ylipainon puolella. Elämäntilanteesta riippuen lihoin aina 5–15 kiloa, sitten palasin nöyrästi noudattamaan painonvartijoiden oppeja. Painoni putosi saman verran kuin olin lihonut.Noin kymmenen kertaa tein tämän hissiliikkeen. Vaatekaapissani oli housuja kokoa 38, 40 ja 42. En koskaan heittänyt mitään pois, koska tiesin kohta tarvitsevani taas eri kokoa.Muutama vuosi sitten jokin muuttui. Aloin seurata julkista keskustelua kehopositiivisuudesta, laihduttamisen mahdottomuudesta ja ruokarajoitusten haitallisuudesta. Aloin uskoa, että en saa rajoittaa syömistäni eikä vanhanaikainen laihduttaminen painonvartijoiden tyyliin kannata.Luin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tein erilaisia harjoituksia. Tämä kaikki on ollut kiinnostavaa, mutta painoni on silti koko ajan noussut. Nyt ylipainoni on merkittävä.Olen saanut tarpeekseni. En usko puheeseen kehopositiivisuudesta. Kaivan esiin vanhat painonvartijoiden oppaat ja alan taas kerran laihduttaa niiden avulla. Karsin herkut, syön terveellisesti – ja tiedän laihtuvani kilon viikkovauhtia.En enää kuvittele laihtuvani pysyvästi. Mutta jos kuuntelen puhetta kehopositiivisuudesta, lihon pysyvästi.