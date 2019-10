Mielipide

Äitiyspäivärahan uusi laskentatapa on epäreilu

Tyrmistyin,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

kun luin ensi vuoden alussa käyttöön otettavasta tavasta laskea äitiyspäivärahan määrä. Se alkaa määräytyä aina edeltävien 12 kuukauden tulojen mukaan. Nykyisessä laskentatavassa on voitu paremmin ottaa huomioon äidin todellinen tulotaso ja jättää huomiotta muun muassa raskauden aikainen tai muu työsuhteiden välinen lyhyt työttömyyspätkä.Pätkätyöläisyys – eri pituiset määräaikaisuudet ja niiden väliin jäävät lyhyet työttömyysjaksot – on todellisuutta useille kaltaisilleni korkeakoulutetuille, työuran alkupuolella oleville naisille. Sattumoisin sama ikä on otollinen myös perheen perustamiselle. Uusi laskentatapa sopii erittäin huonosti yhteen myös sen pätkätyöläisen todellisuuden kanssa, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketakaan työntekijän kertoessa raskaudestaan. Jatkosta tai uudesta määräaikaisuudesta on usein jo puhuttu, mutta raskauden tullessa ilmi töitä ei yhtäkkiä enää olekaan tarjolla.Työntekijä on saattanut olla kaksi vuotta töissä täydellä palkalla, mutta sitten kun hän on vaikkapa kuusi kuukautta työttömänä ennen äitiysvapaalle jäämistään, tulotaso arvioidaankin kuuden kuukauden työtulojen ja kuuden kuukauden työttömyyspäivärahojen tai ansiosidonnaisen perusteella. Raskaana ollessa uuden työn saaminen taas on onnenkauppaa.On valmiiksi epäreilua, että työttömänä menettää jo palkkatulot, jää osattomaksi useimpien työssä käyvien 90 päivän täydestä palkasta äitiysvapaan ajalta, eikä äitiyslomalta kerry lomapäiviäkään. Miten voidaan perustella, että laskentatapaa muuttamalla heikennetään vielä perhevapaan aikaista tulotasoakin?Vaikuttaa siltä, että pätkätyöläisen arkea – jatkuvaa taloudellista epävarmuutta ja sen vaikutuksia muun muassa halukkuuteen perustaa perhettä – ei ymmärretä lainkaan.