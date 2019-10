Mielipide

Helsingin satamien suunnittelussa tehtiin virheitä, eikä jälkiviisastelusta ole apua

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Vuosaaren satamaa 1980-luvulla suunniteltiin, meriliikenne oli toisennäköistä kuin nyt. Risteilylaivat suuntasivat lähinnä Tukholmaan ja rahtiliikenne Saksaan. Matkustajalaivat olivat pieniä ja kuljettivat matkustajien lisäksi lähinnä henkilöautoja.Liikenne Tallinnaan alkoi vasta Neuvostoliiton hajottua ja Viron itsenäistyttyä. Satamasuunnittelijat eivät havainneet sitä tai eivät uskoneet siihen. Tehtävä oli kirkkaana mielessä: rahtilaivat Vuosaareen ja matkustajalaivat keskustaan. Jätkäsaaresta suunniteltiin merellistä ja puistomaista kaupunginosaa, jossa autoja ei juuri liikkuisi.Suunnitelmien edistyessä huomattiin, että laivat ovat entistä isompia ja Tallinnan liikenne nopeassa kasvussa. Matkustajalaivat veivät mukanaan yhä enemmän rekkoja ja muuta lastia. Ilmiötä ei pidetty hälyttävänä, vaikka jotkut liikennesuunnittelijat varoittivat ruuhkista ja ehdottivat tunneleita ja siltoja, mutta niihin olisi tarvittu rahaa. Vuosaaren satama oli tulossa jo muutenkin kalliiksi.Jätkäsaaresta ei tullutkaan puistomaista kaupunginosaa, jossa polkua pitkin olisi voinut kävellä merenrantaa seuraillen koko alueen ympäri. Kävi suorastaan päinvastoin. Rakentamistehokkuus nousi ja autoja tuli lisää. ”Puistoasemakaava” ei joustanut liikennejärjestelyissä, tehokkuuden kasvussa kyllä.Vuosaaren satama suunniteltiin rahtiliikenteelle. Sinne olisi ollut helppo jatkaa metroa ja rakentaa vaikka rautatieasema sekä varata tilaa matkustajille, mutta niitä ei pitänyt tulla. Pian kuitenkin havaittiin, että Saksaan ajavat rahtilaivat ottivat jopa 500 matkustajaa ja heidän autojaan. Mutta liian myöhään.Nyt Jätkäsaari on paha liikennesumppu, ja sen selvittäminen tulee kalliiksi. Suurin ongelma on siinä, että parjattu rekkaliikenne menee Viroon matkustajalaivoissa. On jälkiviisautta esittää, että siirretään rekat Vuosaareen ja jätetään matkustaja-alukset Jätkäsaareen, kun matkustajat ja rekat kulkevat samoilla laivoilla.Risteilyliikenne on melko nuori ja kasvava ilmiö. Isoissa laivoissa on noin 3000 matkustajaa, joita rannassa odottaa kymmeniä busseja muutaman tunnin kiertoajelulle. Bussit ahtautuvat samoille kapeille kaduille kuin rekat ja henkilöautot.Helsinki toivoo lisää risteilyturisteja, mutta rahaa he eivät kaupunkiin juuri tuo, liikennettä kyllä. Retkeläiset pyörivät toreilla ja Temppeliaukion kirkossa muutaman tunnin, ostavat postikortin tai kupin kahvia ja palaavat laivalle matkalippuun kuuluvien yltäkylläisten juomien ja ruokien ääreen.