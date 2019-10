Mielipide

Kotimaista radiota on voitava kuunnella suomalaisissa autoissa tulevaisuudessakin

digitalisoituessa myös radio on suurten muutosten keskellä. Radioala Suomessa katsoo luottavaisena ja innostuneena tulevaisuuteen ja luo jatkuvasti uusia audio­sisältöjä kulutettavaksi uusissa laitteissa ja käyttöympäristöissä.Radioperinne elää Suomessa vahvana myös nyt digiaikana, ja suomalaiset rakastavat radiotaan. Julkinen ja kaupallinen radio yhdessä ovat jo hyödyntäneet uusia teknologioita luomalla yhteisen Radiot.fi-palvelun, jonka kautta kaikkia kotimaisia radiokanavia voi kuunnella missä vain, kaikilla laitteilla.kuuntelu autoissa on olennainen osa tätä suomalaista radiokulttuuria ja suomalaisten arkipäivää. Suomalaisista lähes 70 prosenttia kuuntelee radiota autossa viikoittain, ja puolet suomalaisista sanoo kuuntelevansa radiota aina autossa ollessaan. Teoston ja Musiikintuottajat – IFPI Finland ry:n tuoreen tutkimuksen mukaan autoradio on ylivoimaisesti käytetyin laite suomalaisten musiikinkulutuksessa.Tämä osa suomalaista kulttuuria on nyt vaarassa muuttua. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan sähköisen viestinnän palvelulain uudistusta, jolla saatetaan kansallisesti voimaan uuden EU-direktiivin, niin sanotun telepakettidirektiivin, vaatimukset. Direktiivin yksi vaatimus on, että kaikissa uusissa autoissa tulee olla maanpäällinen igiradiovastaan­otin.tarkoittaa DAB+-radiota, joka ei ole Suomessa käytössä, eikä Suomen suunnitelmissa ole digitalisoida radiota DAB-teknologialla. Sen sijaan uskomme 5g-teknologian tuovan radiolle uudenaikaisia mahdollisuuksia digitalisoitua.Hallituksen esitys direktiivin kansallisesta soveltamisesta on lähdössä lausunnolle marraskuussa.Ainakin 2020-luvun loppuun saakka Suomessa ylivoimainen tapa kuunnella radiota on FM-radio. Teknologia on erittäin varma ja toimiva. Kriisitilanteessa FM-radio turvaa vaaratiedotteiden vastaanottamisen, sillä se on usein ainoa väylä saada luotettavaa tietoa. FM-verkko ei tukkeudu esimerkiksi ruuhka- ja onnettomuustilanteissa mobiili- ja internetverkkojen tavoin. Suomessa tulisikin säätää siitä, että uusissa autoissa on digiradion ohella varusteena myös FM-radiovastaanotin.Jos emme kansallisesti turvaa radion asemaa autoissa, Suomessa audion jakelu voi luisua kansainvälisten alustajättien käsiin. Tällöin päätösvalta sisällöstä ja sen saatavuudesta ei ole enää kotimaisilla sisällöntuottajilla. Alustajätit ovat arvoltaan moninkertaisia verrattuna esimerkiksi Suomen valtionbudjettiin – paikallisen suomalaisen radion on mahdotonta kilpailla tässä asetelmassa. Mahdollinen skenaario onkin, että radio autoissa nykymuodossaan katoaa.FM-radio digi­ra­dion ohella varusteeksi kaikkiin Suomessa myytäviin uusiin autoihin poliittiset päättäjämme pystyvät vaalimaan tätä suomalaista radiokulttuurin muotoa ja turvaamaan mahdollisuudet kuunnella kotimaisia radio­kanavia autossa. Samalla varmistuu mahdollisuus vastaan­ottaa vaaratiedotteita autossa sekä alan mahdollisuus kehittää tulevaisuuden ratkaisuja kuluttajien tarpeita kuunnellen.