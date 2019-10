Mielipide

Etkö saa mitään tolkkua brexit-puheesta? Tämä fraasisanasto auttaa

Moni

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppositiojohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liberaalidemokraattien

Pohjoisirlantilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit-puolueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

on valittanut, että Britannian EU-erosta eli brexitistä ei saa tolkkua. Poliitikkojen puheista ei ole tässä apua. Neuvottelu­taktiikkaan kuuluu, että kaikki puhuvat koodikieltä eli sanovat yhtä ja tarkoittavat toista. Brexit-puheen ymmärtämisessä auttaa fraasisanasto.Boris Johnson: Haluamme erosopimuksen, mutta olemme valmiita myös sopimuksettomaan brexitiin.Tarkoittaa: Brexitin on pakko toteutua 31. päivä lokakuuta keinolla millä hyvänsä, koska muuten konservatiivipuolueen pettyneet äänestäjät lähtevät Brexit-puolueen kelkkaan ja Johnsonin oma pääministerikausi voi jäädä lyhyeksi.pääneuvottelija Michel Barnier: Paljon on vielä työtä edessä.Tarkoittaa: Brittien ehdotus on täysi susi. EU:n on silti pakko esittää neuvottelunhaluista, jotta ei jäisi brexit-kaaoksen syntipukiksi.Jeremy Corbyn: Haluamme vaalit, mutta ensin brexit-päivää on lykättävä.Tarkoittaa: Corbyn haluaa vaalit – sekä sydämessään yhä brexitin – ja uskoo myös nousevansa pääministeriksi. Iso osa muuta työväenpuoluetta odottaa vaaleja kauhulla, koska pelkää Corbynin johtavan puolueen rökäletappioon.johtaja Jo Swinson: Perumme brexitin, jos meistä tulee pääministeripuolue.Tarkoittaa: Voimme luvata mitä vain, kun brexitin vastustajat oikealta ja vasemmalta etsivät uutta poliittista kotia.Demokraattisen unionistipuolueen (DUP) johtaja Arlene Foster: Pääministeri Johnson tietää, että vastustamme kaikkea, mikä jättää Pohjois-Irlannin yksinään kiikkiin EU:n tulliliittoon tai sisämarkkinoille.Tarkoittaa: DUP pelkää, että Johnsonin hallitus ei välitä lopulta pätkääkään Pohjois-Irlannin unionistien toiveista.Nigel Farage: Toivokaamme, että pääministeri Johnson ei ole tehnyt EU:lle isoja myönnytyksiä.Tarkoittaa: Toivokaamme, että Johnson on tehnyt isoja myönnytyksiä, ja pettyneet konservatiivit rupeavat äänestämään Brexit-puoluetta.Johnson: En hae brexit-lykkäystä missään tapauksessa.Tarkoittaa: Järjestämme show’n, jotta lykkäyksestä voi syyttää kaikkia muita.