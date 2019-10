Mielipide

Helsingin uusi pormestarimalli koettelee yhteistyökykyä

Palasin

Ulkopuolisen

Pormestarimalli

En menetä

juuri lyhyeltä lomalta Zürichistä Sveitsistä. Sain viettää siellä aikaa muun muassa Limmat-joen varrella sijainneessa puistossa, sillä matkalla mukana ollut kuusivuotias lapsenlapseni nautti täysin rinnoin siellä sijainneesta suuresta kiipeily­telineestä.Tuo teline oli täynnä keskenään hyvin eri ikäisiä lapsia. Silti kaikki eri suuntiin kiipeilleet lapset väistelivät suhteellisen järjestäytyneesti toisiaan ja varoivat samalla tallomasta, tönimästä tai hoputtamasta nuorempiaan. Se kertoi minulle, että jonkinlainen toisten huomioon ottamisen kulttuuri oli vielä voimissaan tuossa maailmankolkassa.Toivon kovasti, että vastaavanlaisia saarekkeita löytyisi myös ­muualta – ja että yksi niistä sijaitsisi myös oman kotikaupunkini Helsingin kunnallispolitiikassa.Minulla on vain harvoin kovin voimakkaita mielipiteitä kotikaupunkini asioista. Olen silti äänestänyt kunnallisvaaleissa ja luottanut siihen, että päättäjät hoitavat heille kulloinkin uskotut asiat huolella.En ole aina pitänyt kaikista Helsingin päätöksistä. Ja olen kiinnittänyt elämäni aikana huomiota ylipäätäänkin vain pieneen murto-osaan kaupungille kulloinkin kuuluneista asioista. Hämmennyin silti syvästi Helsingin tuoreesta keskustatunnelipäätöksestä ja ennen kaikkea sen poliitikkojen parissa synnyttämästä, paikoin hyvinkin tulehtuneesta tunnelmasta.on vaikea arvioida, mitkä olisivat tarkkaan ottaen olleet ne pelisäännöt, joiden mukaan tunneliasian valmistelun ja päätöksenteon olisi tullut edetä. Selvää kuitenkin on, että tunnelipäätöksessä kulminoitui jokin hyvin pitkään muhinut, osin edelleen muutoksessa oleva ja päätöksenteon osapuolia hyvin vahvasti toisistaan erottava asia. Aivan kuin kaikki olisivat alkaneet äkkiä edetä sikin sokin kaikkiin eri suuntiin ja täysin toisistaan piittaamatta tuossa sveitsiläisen leikkipuiston isossa kiipeilytelineessä.Kauempaa katsottuna tilanne tuntuu hyvin samankaltaiselta kuin se, mitä olemme todistaneet jo hieman pidempään kansainvälisessä politiikassa: yksikään toimija ei enää joko halua toimia tai kykene toimimaan aiemmin sovittujen yhteisten pelisääntöjen viimekätisenä takuumiehenä. Siksi näiden sääntöjen luoma yhteinen järjestys murenee suoraan silmiemme edessä.En koskaan ajatellut, että niin voisi käydä myös oman kotikaupunkini kunnallispolitiikassa.Onko vanhojen pelisääntöjen murtumisen juurisyy Helsingissä viime kuntavaaleissa käyttöön otetussa pormestarimallissa? Vai johtuuko se vain noiden vaalien tuottamista ja jo pitkään muutoksessa olleista voimasuhteista? Sitä en osaa sanoa.on kuitenkin toiminut jo pidempään varsin hyvin esimerkiksi Tampereella. Siellä on kyetty tekemään päätöksiä monista suurista, vielä muutama vaalikausi sitten varsin utopistisinakin pidetyistä asioista. Sen seurauksena Tampere ja sen isot liikenneratkaisut ovat muuttuneet viime vuosina aivan silmissä.Tampereella valtaa käyttävät samat valtakunnalliset puolueet kuin Helsingissä. Voisiko Tampereen ja Helsingin päätöksentekokulttuurien ero johtua osin myös siitä, että puolueet ovat tulleet Tampereella maaliin hieman eri järjestyksessä kuin täällä pääkaupungissa?Vai onko Tampereella vain onnistuttu muuttamaan poliittista kulttuuria ja yhteisen päätöksenteon vaatiman valmistelutyön pelisääntöjä tavalla, joka on jostain syystä täysin näkymätön Helsingin päättäjille – ja jota kukaan ei edes pohdi siksi, että Helsingillä ei nyt vain ole tapana hakea vaikutteita toisista suomalaisista kaupungeista?yöuniani Helsingin takia. Ja minulle kelpaa kunnallispolitiikassa jatkossakin se, että asioista päätetään enemmistön voimalla. Vastuulliseen vallankäyttöön kuuluu kuitenkin se, että enemmistön päätökset ovat ennakoitavia ja että vähemmistöön jääneetkin voivat ymmärtää, miksi asioissa ei edetty heidän toivomallaan tavalla.Ihannetapauksessa voittavat koalitiotkaan eivät ole koko ajan samoja. Siksi päätöksenteon pelisäännöistä kannattaisi sopia jo ennen kuin tiedetään, mitkä puolueet ovat vallan kahvassa ja keiden asema on heikompi tai heikentymässä.Olisi hienoa, jos tällaiseen sopimiseen pystyttäisiin jo hyvissä ajoin ennen kevään 2012 kunnallisvaaleja myös Helsingin kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa.