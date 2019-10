Mielipide

Suomen pitää edistää kansainvälisten talouspakotteiden asettamista Turkkia vastaan

Kurdit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ovat vuosien ajan käyneet taistelua Isis-järjestöä vastaan Pohjois-Syyriassa, ja kurdit ovat olleet merkittävässä roolissa Isisin-vastaisessa taistelussa.Pohjois-Syyriassa on luotu yhteiskuntamalli, joka perustuu sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ympäristön kunnioittamiseen, suoraan demokratiaan sekä kansojen ja uskontojen väliseen vuoropuheluun. Rojavan malli on pyrkinyt murtamaan vanhoja valtarakenteita ja rakentamaan feminismiin ja suoraan demokratiaan pohjaavaa monimuotoista yhteiskuntaa, joka on vaihtoehto sekä nationalismille että uskonnolliselle suvaitsemattomuudelle Lähi-idässä. Tämä vaihtoehtoinen yhteiskuntamalli on uhka Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin yksinvallalle.Turkki vaikuttaa hyökkäävän tietoisesti siviilejä vastaan, ja sodan seuraukset voidaan nähdä jo Turkin miehittämässä Afrinissa. Jihadistien aseistaminen ja tukeminen sekä sota kurdeja vastaan ovat olleet keskeisiä osia Turkin hallinnon politiikkaa. Pitkään jatkuneessa konfliktissa sotaa kurdeja vastaan on käyty sekä Turkin rajojen sisällä että sen rajojen ulkopuolella Irakissa ja Syyriassa. Sen lisäksi Turkin vankiloissa on lukuisia vangittuja, kidutettuja ja työstään irtisanottuja kurdeja, jotka ovat joutuneet Erdoğanin hallinnon vainon kohteeksi poliittisten näkemystensä ja kulttuurinsa takia.Erdoğan uhkailee toistuvasti Euroopan unionia pakolaisten lähettämisellä Eurooppaan. Turkissa on yli 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista, joita Turkki käyttää kiristyskorttina. Euroopan maiden on kuitenkin ymmärrettävä, että nimenomaan Turkin toimet Lähi-idässä aiheuttavat pakolaisuutta. Pelon sijaan Erdoğanin politiikkaa on vastustettava määrätietoisesti, jotta pakolaiskysymys saadaan ratkaistua.Tuomitsevat lausunnot ja kannanotot sekä asevientilupien jäädytykset ovat tärkeitä ensi askeleita, mutta nyt tarvitaan isompia toimenpiteitä. EU:n puheenjohtajamaana Suomen pitää edistää kansainvälisten talouspakotteiden luomista Turkkia vastaan. Toinen yhä enemmän esillä ollut vaatimus on lentokieltoalueen luominen Pohjois- ja Koillis-Syyriaan.Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan on jo johtanut ja johtaa Isis-taistelijoiden vapautumiseen, mikä muodostaa paikallisen ja kansainvälisen turvallisuusriskin. Ennemmin tai myöhemmin nämä vapautuneet taistelijat pääsevät myös Eurooppaan.