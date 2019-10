Mielipide

Päätökset lähenevät EU:n rahoitusneuvotteluissa

hinnasta käytävä keskustelu on usein valitettavan ­yksipuolista, jopa harhaanjohtavaa. Puhutaan nettomaksajista ja netto­saajista – jaetaan EU-maat voittajiin ja häviäjiin. Perusteena käytetään usein EU:n budjettiin eli moni­vuotiseen rahoituskehykseen suoritettavien maksujen ja EU:sta kotiutettavien rahamäärien suhdetta.On toki totta, että Suomi maksaa EU:n kassaan enemmän kuin sieltä suoraan saa. Valtiovarainministe­riön laskelmien mukaan Suomen nettomaksu oli vuonna 2017 noin 275 miljoonaa euroa eli suunnilleen 50 euroa Suomessa asuvaa ihmistä kohti. Nettomaksajista Suomi on kuitenkin toiseksi pienin.hyötyjä pitää tarkastella EU-budjettia laajemmin. On otettava huomioon jäsenyyden merkittävät kerrannaisvaikutukset Suomen kansantalouteen.Konsultointiyritys Oxford Economics arvioi Akava Worksin teettämässä ja elokuussa julkaisemassa tutkimuksessa, että EU-jäsenyys on kasvattanut suomalaisen kotitalouden keskituloja 1 020–1 450 eurolla vuonna 2017 verrattuna tilanteeseen, jossa Suomi ei olisi ollut EU:n jäsen. Bruttokansantuotetta jäsenyys on kasvattanut 1,2–1,7 prosentilla asukasta kohden.Suomen kaltainen vientivetoinen maa hyötyy erittäin paljon kaupan ja investointien vapauttamisesta ­sekä esteettömästä pääsystä yli 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoille. Esimerkiksi vuonna 2017 noin 60 prosenttia Suomen viennistä suuntautui toisiin EU-maihin.Suomen EU-budjettiin suorittamat maksuosuudet eivät ole vain pääsylippu sisämarkkinoille. EU-budjetilla rahoitetaan myös tärkeitä politiikkaohjelmia, joista lukuisat suomalaiset yritykset, korkeakoulut, opiskelijat, työntekijät, maa­taloustuottajat ja varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat hyötyneet monin tavoin kohta 25-vuo­tisen jäsenyytemme ajan.Eikä kyse ole vain rahasta vaan mahdollisuudesta yhteisiä tavoitteita tukevaan eurooppalaiseen yhteistyöhön vaikkapa tutkimuksessa ja kehityksessä. EU-yhteistyössä yksi plus yksi on usein paljon enemmän kuin kaksi.koko on ollut pitkään melko vaatimaton suhteessa EU-maiden kansantalouksiin ja niiden kansallisiin budjetteihin. Komission esitys rahoituskehykseksi vuosille 2021–2027 ei poikkea linjasta: se vastaa 1,1:tä prosenttia 27 EU-maan yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Joillekin nettomaksajille tämä tuntuu olevan liian paljon ja joillekin nettosaajille liian vähän.Komission ehdotuksen taso on välttämätön asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja poliittisesti realistinen. Komission mielestä keskustelussa pitäisi siksi keskittyä nettomaksuvertailun sijaan siihen, mihin EU:n budjettivarat käytetään.Komissio haluaa auttaa Eurooppaa uudistumaan, jotta voimme vastata yhteisiin haasteisiin. Niitä ovat ilmastonmuutos, kestävyys, kilpailukyky, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä kaikkien eurooppalaisten hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen.kriisit ovat tuoneet ilmi EU:n monivuotisen rahoitus­kehyksen heikkoudet. EU on ollut liian jäykkä reagoidakseen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Komission ehdottama budjetti on joustavampi, nykyaikaisempi ja yksinkertaisempi. Sen avulla EU olisi paremmin varautunut maailman­poliittisiin muutoksiin ja budjetti keskittyisi niihin ohjelmiin, joilla on eniten eurooppalaista lisäarvoa.Kaikkien EU:n politiikkasektoreiden ja rahoitusvälineiden on tuettava uudistumista. Komissio ehdottaa merkittäviä lisäpanostuksia tutkimukseen, innovaatioihin ja digitaalisuuteen, koulutukseen, uusiin kestäviin investointeihin, EU:n ulko­rajavalvontaan, turvallisuuteen ja muuttoliikkeiden hallintaan.Koska raha ei riitä kaikkeen, tulevaisuuteen suuntautuminen pienentää perinteisten maatalous- ja aluepolitiikan suhteellista osuutta budjetin kokonaismenoista ja ­uudistaa sisällöllisiä painotuksia.odottaa nyt puheenjohtajamaa Suomelta konkreettista ehdotusta neuvottelupohjaksi huomenna torstaina alkavaan Eurooppa-neuvoston kokoukseen.Jotta kaikki EU-rahoituksesta riippuvaiset hankkeet ja ohjelmat jatkuisivat mahdollisimman sujuvasti, poliittinen sopu olisi löydettävä vuoden loppuun mennessä kaikkien EU-maiden ja Euroopan parlamentin välillä. Alkaa tulla kiire.