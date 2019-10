Mielipide

Asunnottomien tuen tarve voi jatkua pitkään, vaikka koti löytyisikin

Asunnottomien yö tänään 17. lokakuuta nostaa esiin asunnottomien tilanteen, mutta Suomen yli 5 000 asunnottoman elämää se ei vielä muuta. Onneksi Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmaan on kirjattu kunnianhimoinen tavoite puolittaa asunnottomuus nykyisen vaalikauden aikana sekä asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä.Hallitusohjelmassa asunnottomuuden vähentämisen keinoja ovat muun muassa yhteistyöohjelma kaupunkien, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa, asumisneuvonnan saatavuuden parantaminen sekä tilastoinnin kehittäminen.Asunnottomien haasteet näkyvät asumispalveluiden palveluntuottajan ja asunnottomien edunvalvojan työssä päivittäin. Asunnottomien tilanteen kohentamiseksi olisikin tärkeää tuoda esiin myös palveluiden vaikuttavuuden näkökulma.Hallitusohjelman tavoite valtakunnallisen tilastoinnin kehittämisestä on hyvä, ja toivottavasti se auttaa pääsemään kiinni oikeasti vaikuttaviin palveluihin.asunnottomien palveluiden tuottaja kokee tekevänsä merkityksellistä ja vaikuttavaa palvelua. Mutta onko palvelu todistetusti vaikuttavaa?Se, että sosiaali- ja terveysyhtiö Luona on saattanut yli 1 300 asunnotonta itsenäiseen asumiseen, ei vielä kerro tosiasiallisesta vaikuttavuudesta. Luku ei kerro, mitä tapahtuu palvelumme jälkeen. Onnistuuko asunnon saaneilta esimerkiksi asuminen omalla vuokrasopimuksella vielä kaksi vuotta sen jälkeen, kun he ovat siirtyneet pois palveluistamme?Järjestöillä ja palveluntuottajilla on tuntuma, että monella asunnottomaksi joutuneella – varsinkin pitkäaikaisasunnottomalla – on syviä ja pitkäaikaisia elämänongelmia, jotka eivät katoa asunnon saamisen myötä. Tämän takia tuen ja avun jatkuvuus tulee turvata myös asunnon saamisen jälkeen.Heikossa asemassa olevien ihmisten on monesti vaikea saada apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä julkisista palveluista. Tuen puuttuessa myös ihmisten asunnon saamisen eteen tehty työ voi valua hukkaan.Asunto ensin -malli on auttanut vähentämään asunnottomien määrää. Siitä huolimatta osa ihmisistä putoaa toistuvasti takaisin asunnottomiksi. Tämän ilmiön syihin olisi tärkeä päästä kiinni.on kirjattu myös lakisääteinen asumisneuvonta asumismuodosta riippumatta. Tämä on hyvä tavoite. Asumisneuvonnassa tulee määrän lisäksi kiinnittää huomiota myös neuvonnan laatuun, jotta tulokset ovat vaikuttavia.On myös pidettävä huolta siitä, että kolmannen sektorin järjestöjen tekemä työ säilyy vahvana lakisääteisten palveluiden rinnalla. Tällä voitaisiin varmistaa, että ihmiset saavat kaiken tarvitsemansa avun onnistuakseen asumisessa.