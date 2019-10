Mielipide

Suren sitä, ettei tyttäreni halua lapsia enkä saa kokea isovanhemmuutta

joku tuttu kertoo saaneensa lapsenlapsen, mielessäni heräävät kateus, suru ja osattomuuden tunne.Tyttäremme on hyvässä avioliitossa. Hänellä ja hänen puolisollaan on vakituinen työ. He ovat päättäneet valita lapsettomuuden, osittain maailmantilanteen takia mutta paljolti myös omien antoisien harrastustensa vuoksi. En halua kiistää heidän oikeuttaan tehdä valintoja. Haluan kuitenkin tehdä näkyväksi myös meidän varjossa olevien tunteet, kun menetämme isovanhemmuuden.On luonnollista ikävöidä lapsenlapsia. Kun isovanhemmiksi päässeet tuttavani kertovat suhteista omiin lapsenlapsiinsa, tunnen osattomuutta. Ajatus, ettei lapsenlapsia tulisi olemaan koskaan, on surullinen.Tässä pärjäämisen yhteiskunnassa näitä tunteita hävetään ja salataan. Niistä voi puhua ehkä vain puolison kanssa, mutta liian usein tämän kipeän kokemuksen kanssa jäädään todella yksin.Siksi toivonkin, että yhteiskuntamme auttavat tahot havahtuvat tähän todellisuuteen. Tarvitaan ryhmiä, joissa voi jakaa tunteitaan ja oppia hyväksymään tämä elämän osattomuus. Surun kohtaamisen kautta voisi parhaimmillaan kasvaa isovanhemmaksi esimerkiksi maahanmuuttajalapselle tai löytää muita tapoja elää todellisuuden kanssa, jota ei ole itse valinnut eikä halunnut.