Mielipide

Kuopion kouluhyökkääjän pysäyttäneiden poliisien nimet salattiin, vaikka yleensä nimettömät virkamiehet touhua

”Poliisimies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuslaissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Julkisuuden

on haavoittunut tilanteessa xxx, jonka jälkeen tekijäksi epäiltyyn henkilöön on käytetty ampuma-asetta.”Näin kuvailee syyttäjätutkinnan­johtaja tapahtumien kulkua Kuopion koulu­hyökkäyksessä. Hän päätti, ettei paikalla olleista neljästä poliisista aloiteta esi­tutkintaa. Ei ole syytä epäillä, että he olisivat käyttäneet liikaa voimaa.Syyttäjän päätös on varmasti oikea. Yksi ihminen oli kuollut ja kahdeksan muuta loukkaantunut ennen kuin poliisi pysäytti epäillyn. Tässä yhteydessä myös yksi poliiseista loukkaantui.Päätöksissä kiinnittää kuitenkin huomiota salaaminen.Niistä paljastuu, että hyökkääjä sai vammoja etälamauttimesta ja poliisi­koirasta. Yli on sutattu tieto siitä, mihin vammat tulivat. Mustattu on myös tieto siitä, mihin poliisi haavoittui.Lisäksi kaikkien neljän poliisimiehen nimet on salattu.Heitä koskevat päätökset ovat identtisiä, eikä niistä ilmene, kuka on tehnyt mitäkin. Varmuuden vuoksi ampuma-aseen käytöstäkin kerrotaan passiivissa.ja julkisuuslaissa lähdetään siitä, että viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden julkisuutta ole lailla rajoitettu.Julkisuuden tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus valvoa julkisen vallan käyttöä. Idea on, että tietoja ei salata enempää kuin on tarpeellista jonkin laissa määritellyn edun takia.Miksi siis nyt piti salata, mihin hyökkääjä ja poliisi saivat vammoja?Ja miksi poliisien nimet salattiin? Yleensä nimettömät virkamiehet tou­huavat aivan toisenlaisissa maissa.Vaikka poliisit olivat nyt toimineet kaikin puolin ammattitaitoisesti, linjan pitää olla johdonmukainen. Meillä on tuoreessa muistissa, että myös poliisi voi syyllistyä merkittäviin väärinkäytöksiin ja rikoksiin (tapaus Aarnio).tarkasteleminen yksityisyyden ja yksityiselämän suojan näkö­kulmasta on helppoa. Yksityisyys on ihmisen kokoinen asia. Haluaisinko minä, että minun asioitani levitetään kaiken kansan nähtäville?Laajempi näkökulma vaatii ponnistelua. Silloin olennainen kysymys ei olekaan, haluanko minä julkisuutta asioilleni. Kysymys on siitä, kuinka paljon julkisuutta minun pitää sietää avoimen, läpinäkyvän ja demokraattisen yhteiskunnan turvaamiseksi.