Kelloseppäkoulun toiminta on vaakalaudalla

toimivan Kelloseppäkoulun toiminta on ammatillisen koulutuksen ­rahoitusleikkausten vuoksi vaakalaudalla. Koulusta valmistuu korkeaa ammattitaitoa vaativan mekaniikan osaajia, minkä vuoksi koulun pelastaminen on tärkeää sekä kotimaiselle teknologiateollisuudelle että Suomen viennille. Päättäjiltä tarvitaan nopeita toimia, jotta alan opetus ja jatkuvuus turvataan jatkossakin.tai muutoin herkkyyttä ja tarkkuutta vaativat tekno­logiat edellyttävät tuotannossaan tarkkaa mekaanista käsityötä. Suomessa tämän vaativan työn erityisosaajia, mikromekaanikkoja ja kelloseppiä, koulutetaan vain Kelloseppäkoulussa. Heidän kädenjälkensä näkyy muun muassa uusimmassa avaruusteknologiassa, kvanttitietokoneiden jäähdytin- ja mittauslaitteistoissa sekä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen hiukkaskiihdyttimen sensoreissa.Vuonna 1944 perustettu oppilaitos on Pohjoismaiden viimeinen alan ammattikunnan yllä­pitämä oppilaitos, jonka opiskelijat ovat haluttuja osaajia korkeateknologian vientiin erikoistuneissa yrityksissä. Vuonna 2018 valmistuneista opiskelijoista 79 prosenttia työllistyikin omalle alalle heti valmistumisen jälkeen.on vuosikymmenien työn tuloksena kehittynyt kansainvälisesti arvostettu ja taloudellisesti tehokas koulutusyksikkö. Kelloseppien ja mikromekaanikkojen kouluttaminen vaatii pieniä opetusryhmiä ja laadukasta lähiopetusta, minkä vuoksi toiminnan tehostamisella on rajansa. Seitsemän viime vuoden aikana opetus- ja kulttuuriministeriö on leikannut rahoitusta kolmanneksella. Lisäksi kello- ja mikromekaniikanalan tutkinto on sulautettu hallinnollisella päätöksellä taideteollisuusalan tutkintoon, mikä ei vastaa alan tarpeita.Aikaisempien koulutusleikkausten edessä Kellosepäntaidon edistämissäätiö teki jotain poikkeuksellista. Säästöjä ei tehty vähentämällä lähiopetusta vaan perusrahoitusvaje katettiin koulun säätiön omista varoista. Syy tähän oli selvä: ellei lähiopetusta ole riittävästi, koulutuksella ei enää saavuteta alan ammattitaitovaatimuksia. Yritykset eivät pysty kouluttamaan vaativan kädentaidon osaajia oppisopimuksella, ja toisaalta ne odottavat saavansa veroeurojen vastineena osaavaa henkilökuntaa.hallituskauden päät­tyessä säätiön varat on käytetty loppuun. Uhkana on, että Suomesta katoaa taas yksi osaamisala, josta on muotoutunut kansainvälinen brändi. Tämä ei ole vain Suomen menetys, vaan jopa Sveitsin kelloliitto (Federation of the Swiss watch industry) on vedonnut Suomen opetus- ja kulttuuriministe­riöön pelastamaan alansa kansainvälisesti tunnustetun huippuyksikön. Suomen teknologiayritysten ja oppilaitoksen edustajat vetoavatkin nyt alan tulevaisuuden puolesta.