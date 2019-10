Mielipide

kuka sanoi näin – ja milloin: ”Pojissakin on saatava heräämään lukemisen hinku.”Ei, se ei ollut rouva Jenni Haukio, vaikka häntäkin on poikien heikko lukutaito toki huolettanut.Lukemisen hinkua herätteli Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala Suomen itsenäisyys­päivän aattona vuonna 2001, kun kaikkien aikojen ensimmäinen Pisa-vertailu oli julkistettu.Teollisuusmaiden järjestön OECD:n ohjelma mittaa 15-vuotiaiden lukemisen, matematiikan ja luonnontieteen taitoja.Ensimmäisissä testeissä vuonna 2000 oli mukana 32 maata, nyt jo 82. Pääpaino oli lukutaidossa, jossa Suomi sijoittui ykköseksi. Viiden kärkeen mentiin myös matematiikassa ja luonnontieteissä.Ja sehän oli suuri ihme, tai sitten täysin väärin mitattu, ”tasapäistävän” peruskoulun maassa pääteltiin.ei loppunut siihen, vaan kolmen vuoden välein toistettavien testien tulokset olivat suomalaisnuorten näkökulmasta vielä huikeammat vuonna 2006: kultaa luonnontieteissä, hopeaa lukemisessa ja matematiikassa.Sittemmin Suomen pistekäyrät ovat sojottaneet alas etenkin matematiikassa ja luonnontieteessä, mutta lukutaito taas hieman kohentui vuoden 2015 testeissä.Huolissaan Suomessa on osattu olla ennen tulosten huononemistakin. Osin syystäkin, sillä jo ensimmäisessä Pisassa tyttöjen ja poikien erot lukutaidossa olivat meillä kaikista maista suurimmat.Heikoimpia lukijoita oli Suomessa tuolloin vain seitsemän prosenttia keskimääräisen liki viidenneksen sijaan. Vuoden 2015 mittauksessa heikkojen osuus oli noussut yli kymmeneen prosenttiin eli yli 6 000 oppilaaseen.3. päivänä OECD julkistaa jo seitsemännen Pisa-selvityksensä. Ensimmäistä kertaa Suomi osallistui viime keväänä pidetyissä testeissä myös ylimääräiseen talousosaamisen osioon.Pääpaino oli kuitenkin lukutaidossa. Mielenkiintoista onkin nähdä, onko heikkojen lukijoiden osuus entisestään kasvanut, vai ovatko huolipuheet ja kampanjat tehonneet niin, että voisimme olla taas ylpeitä peruskoulustamme.Ennustaminen on riskialtista, mutta uskon, että Suomi-tyttöjen ja -poikien pistekäyrät kääntyvät taas kohti taivasta. Eikä kyseessä ole vain usko vaan tutkimukseen perustuva tieto.Helsingin yliopisto julkisti nimittäin äsken valtakunnallisen arviointitutkimuksen, jonka mukaan oppilaiden osaamisen lasku on pysähtynyt. Myös osaamista tukevat asenteet ovat vahvistuneet. Mittaukset oli tehty vuonna 2017.