Turkin toimien oikeutus olisi syytä kyseenalaistaa

alueen monimutkaisissa konflikteissa on nähty viime päivinä uusia käänteitä. Monet valtionjohtajat ja kansainväliset järjestöt ovat tuominneet Turkin toimet Koillis-Syyriassa ja sanoneet niiden vaarantavan taistelun terroristijärjestö Isisiä vastaan.Lausuntojen ilmentämä huoli on perusteltu. Kannanotoissa on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle, että Turkin toiminta rikkoo YK:n peruskirjaan kirjattuja perustavanlaatuisia kansainvälisen oikeuden sääntöjä vastaan. Tärkein säännöistä on peruskirjan toiseen artiklaan sisältyvä kirjaus, jonka mukaan jäsenmaiden on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan.Krimin valtaus on tuoreessa muistissa. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut valtauksen kansainvälisen oikeuden vastaisena viitaten muun muassa tuohon voiman­käytön kieltoon. Näin ollen kansainvälinen yhteisö ei myöskään tunnusta Krimin liittämistä Venäjään.Kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän näkökulmasta on tärkeää, ettei laittomuus vähitellen muodostu normaaliksi. Siksi valtiot ovat pitäneet huolta siitä, että ne tuovat kannanotoissaan esiin näkemyksensä Venäjän toimien kansainvälisen oikeuden vastaisuudesta ja että ne eivät edes käytännön toimillaan anna sellaista vaikutelmaa, että ne tosiasiassa tunnustaisivat Krimin liittämisen Venäjään.aloitettua viime viikolla operaationsa viittauksia kansainväliseen oikeuteen on nähty lähinnä maan omissa kannanotoissa.Valtiot pyrkivät yleensä selittämään voimankäyttötilanteensa vetoamalla YK:n peruskirjan tunnustamiin poikkeuksiin voimankäyttökiellosta. Turkkikin on YK:n turvallisuusneuvostolle toimittamassaan kirjeessä ilmoittanut toimivansa YK:n peruskirjan artiklan 51 mukaisessa itsepuolustustarkoituksessa. Turkin mukaan maan sotatoimet Syyrian alueella ovat oikeutettuja, koska niillä vastataan kurdien hallitsemilta alueilta Turkkiin kohdistuvaan terroristiseen uhkaan. Toimet eivät Turkin mukaan kohdistu Syyriaa vastaan, vaan ainoastaan Syy­riassa oleviin ja rajan yli operoiviin ”terroristeihin.”Akateemisia kommentaattoreita Turkin argumentaatio ei ole vakuuttanut, mutta Syyrian omaa julkilausumaa lukuun ottamatta valtioiden ja järjestöjen kannanotoissa Turkin operaation väitettyä oikeutusta itsepuolustukseen ei ole yleensä varsinaisesti kiistetty.Uhkauksia ja vakavaakin kritiikkiä on kuultu, mutta näyttää siltä, että ainoastaan Liechtenstein on varoittanut kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden pohjana olevaa sääntöpohjaista järjestelmää uhkaavasta liioitellun laajasta itsepuolustus­oikeuden tulkinnasta.Katseet ovat tässä asiassa kääntyneet nimenomaan valtioihin, sillä YK:n turvallisuusneuvoston ei pysyvien jäsenten erimielisyyden vuoksi odoteta kykenevän vahvaan lausuntoon – saati toimintaan – asiassa.vastaan taistelevaan kansainväliseen koalitioon osallistuvien maiden on pitänyt löytää oikeus­perusteita toiminnalleen Syyriassa, sillä Syyria ei ole toimille suostumustaan antanut eikä niille ole YK:n turvallisuusneuvoston YK:n peruskirjan seitsemänteen lukuun nojaavaa mandaattia.Jotkin valtiot ovat esittäneet, että kansainvälinen oikeus voi sallia valtion voimankäytön itsepuolustus­tarkoituksessa ei-valtiollista toimijaa vastaan niin sanotun kolmannen valtion alueella ilman tämän suostumusta, jos valtio on joutunut ei-valtiollisen toimijan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi ja kolmas valtio on itse haluton tai kyvytön ryhtymään toimiin kyseisen ei-valtiollisen toimijan muodostaman uhkan vähentämiseksi.Lisäksi jotkin valtiot ovat pitäneet itsepuolustusta oikeusperusteena myös tilanteissa, joissa aseellista hyökkäystä ei ole tapahtunut mutta sen uhka on välitön. Turkin selitys YK:n turvallisuusneuvostolle rakentuu näiden oppien varaan.hämmästyttävää, että muut valtiot eivät ole pyrkineet kiistämään Turkin argumentteja, vaikka perusteluja olisi helposti löydettävissä.Vaarana on, että YK:n perus­kirjan voimankäyttöä koskevat määräykset rapautuvat, ellei itsepuolustusoikeuden ylilaveita tulkintoja torjuta.