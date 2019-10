Mielipide

Maidon sivutuotteena syntyvä naudanliha on järkevää kuluttaa suomalaisten ruokapöydissä

oikeutusta kuulua suomalaisten ruokapöytiin on haastettu useissa kirjoituksissa. Perusteluina maidon hylkäämiselle on esitetty erityisesti sen ympäristökuormitusta. Myös maidon ravitsemuksellinen arvo on ­kyseenalaistettu.Vähälle huomiolle keskustelussa on jäänyt se, että suomalaiset eivät juo maitoa eivätkä syö maitotuotteita sattumalta.tärkeys Suomen ruokakulttuurissa johtuu meidän karuista pohjoisista olosuhteistamme, jotka sopivat paremmin lypsykarjatuotantoon kuin viljantuotantoon. Suomen lyhyen kasvukauden vuoksi viljan ja muiden ravintokasvien viljely rajoittuu maan eteläisiin osiin. Sadon laatukaan ei kaikkina vuosina yllä leipäviljaksi asti.Sen sijaan nurmiviljelyä ja ­siihen perustuvaa lypsykarja­taloutta voi harjoittaa koko maassa. Lypsykarjatuotannon erityinen vahvuus on siinä, että lehmät muuntavat ihmiselle ravinnoksi kelpaamattoman nurmen ravitsemuksellisesti arvokkaaksi maidoksi ja lihaksi. Suomen maatalous onkin kilpailukykyisempi eläintuotannossa kuin kasvinviljelyssä.Maidon sivutuotteena syntyvä naudanliha on järkevää kuluttaa suomalaisten ruokapöydissä. Suomalaisten naudanlihankulutus on ollut pitkään noin 20 kilogrammaa vuodessa. Se on noin neljännes kokonaislihankulutuksesta, jonka lisääntyminen viime vuosina johtuu lähinnä siipikarjanlihan kulutuksen kasvusta.Suomessa kulutetusta naudanlihasta noin 80 prosenttia tuotetaan kotimaassa ja siitä noin 80 prosenttia tuotetaan maidontuotannon ohella.Suomalainen maidon- ja naudanlihantuotanto on maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta tehokasta ja kilpailukykyistä. Esimerkiksi Suomessa tuotetun maidon kasvihuonekaasupäästöt maitokiloa kohden ovat vain noin puolet maailman vastaavasta keskiarvosta. Lisäksi suomalaiset tuotteet ovat korkealaatuisia ja turvallisia ja niiden ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi tehdään edelleen jatkuvasti työtä.Nyt nautakarjantuotantoa ollaan kuitenkin hutkimassa lähinnä yhden kestävyysindikaattorin perusteella. On tärkeää huomata, että päästölaskelmissa käytettävät vakiot perustuvat toistaiseksi pieniin, suomalaista tuotantoa huonosti kuvaaviin aineistoihin, eikä tuotteiden ravitsemuksellista arvoa oteta niissä huomioon.on suuri vaikutus maaseudun elinvoimalle. Sen kokonaistuotto edustaa Luonnonvarakeskuksen maatalouden kokonaislaskennan perusteella lähes kolmannesta maatalouden kaikista myyntituotoista (ilman tukia).Kasvisten osuutta suomalaisten ruokavaliossa on hyvä lisätä. Monipuoliseen ruoka­valioon voi mielestämme sisällyttää myös kestävästi tuotettuja kotimaisia maitotuotteita ja kohtuudella naudanlihaa.