Mielipide

Asunnottomuus lyö ihmiseen vahvan leiman

Heinä­kuisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asunnottomuus

sunnuntaina istuin törkyisellä patjalla juttelemassa kolmen Helsingin Kyläsaaren ”vakilintsarin” – Nipan, Tapsan ja Eskon – kanssa siitä, millaista on elää ja asua tavaralavojen kuljetuskontissa. Kolmikosta Tapsa kävi ainoana töissä: ”Arvaa hävettääkö täältä aamukuudelta kömpiä töihin. Ei pääse pesulle, ei ole puhtaita vaatteita, ja elämä on muutenkin mitä on.”Nipan kanssa asumuksen jakanut Hemppa oli edellisenä yönä tappanut kaksi konttiin tunkeutunutta miestä. Tapsan mukaan entiset linnakundit olivat parin kuukauden ajan terrorisoineet ja pahoinpidelleet konttikylän asukkaita.Surmayöstä tuli kesällä kuluneeksi 32 vuotta. Kalasataman konttikylän paikalle levittäytyy ”Stadin urbaanein kaupunkikeskus”, kuten aluetta tänä päivänä markkinoidaan. ”Vakilintsarit” on ajat sitten siivottu silmistä, mutta asunnottomuus ei ole kadonnut mihinkään.vietettiin valtakunnallista Asunnottomien yötä. Tapahtuma on 18 vuoden aikana levinnyt lähes 40 paikkakunnalle ulottuen Helsingistä Rovaniemelle. Asunnottomuus ei todellakaan ole vain pääkaupunkiseudun ongelma.Tänä vuonna tapahtuman teemana oli Varjojen naiset. Teema muistutti, että viime vuonna Suomessa oli ainakin 1 200 yksin elävää asunnotonta naista. Luku on summittainen. Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtajan Sanna Tiivolan mukaan naiset yrittävät viimeiseen asti säilyttää perhesuhteitaan ja lastensa huoltajuutta, ja pelko lasten menettämisestä voi estää avun pyytämisen.lyö ihmiseen voimakkaan stigman: Asunnoton on narkkari tai juoppo, joka on päätynyt taivasalle omien valintojensa seurauksena. Todellisuus on paljon moninaisempi. Joukossa on toki näitäkin, mutta myös pienipalkkaisia työssä käyviä, korkeakouluopiskelijoita, talousvaikeuksiin ajautuneita yrittäjiä, maahanmuuttajia ja mielenterveysongelmaisia. Tie kadulle avautuu usein avioerosta tai läheisen kuolemasta.Kolmannen sektorin arvion mukaan Helsingin kaduilla vaeltaa öisin 150–200 ihmistä, joilla ei ole paikkaa, mihin päänsä kallistaa. Niiden asunnottomien määrä lasketaan tuhansissa, jotka viettävät matkalaukkuelämää tuttaviensa nurkissa. Asuntojonoissa ja muissa rekistereissä heitä on yli 7 000. Nipan, Tapsan ja Eskon kaltaisia rantojen ja metsien miehiä ei rekistereistä välttämättä edes löydy.