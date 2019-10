Mielipide

Työehtoneuvotteluissa on odotettavissa mutkia

vientiteolli­suuden alojen neuvottelut seuraavista työehto­sopimuksista ovat täydessä käynnissä. Viime keskiviikkona neuvottelu-urakan aloittivat SAK:lainen Paperiliitto ja työnantajien Metsäteollisuus.Aiemmin neuvottelunsa ovat aloittaneet muun muassa Teknologiateollisuus ja SAK:lainen Teollisuusliitto sekä Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto.Teollisuusliitto istuu nyt monessa pöydässä, kun useat SAK:laiset teollisuusalojen liitot ovat sulautuneet yhdeksi. Paperiliitto on jäänyt fuusiosta ulos ainakin toistaiseksi.tietenkin neuvotellaan samojen alojen toimihenkilöiden sopimuksista. Ylemmillä toimihenkilöillä ei kaikilla aloilla edes ole työehtosopimusta.Teknologiateollisuuden tai Kemianteollisuuden neuvotteluista ei ole ulospäin paljon kuulunut. Se on nykyisin tapa: neuvotteluista kerrotaan vasta jos ne katkeavat tai jos neuvottelutulos sopimuksesta on syntynyt.Näin pääsi jo käymään STTK:laisessa ammattiliitto Prossa, jonka neuvottelut toimihenkilöiden sopimuksesta Teknologiateollisuuden kanssa katkesivat syyskuussa, melkein heti neuvottelujen aloittamisen jälkeen. Viime viikolla Pro julkisti Teknologiateollisuuden neuvottelutavoitteet, mitä jotkut työnantajien edustajat paheksuivat.Neuvottelujen katkeamisen jälkeen ei uusista neuvotteluista ole ainakaan kerrottu. Aika alkaa käydä vähiin, sillä nykyinen sopimus on voimassa vielä vajaat pari viikkoa eli tämän kuun loppuun. Sitten työrauhavelvoite lakkaa.Prolta voi aivan hyvin odottaa työtaistelu-uhkaa ihan näinä päivinä. Asiasta pitää ilmoittaa kaksi viikkoa etukäteen. Perjantaina ilmoitusta ei vielä kuulunut.mukaan Teknologiateollisuus vaatii, että kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma vuosityöajan pidennys 24 tunnilla jää voimaan. Tunnit pitäisi työnantajaliiton mielestä tehdä kokonaisina työpäivinä. Lisäksi helatorstai ja loppiainen tulisivat säännölliseksi työajaksi.Lomapalkan korotus eli niin sanottu lomaraha pitäisi puolittaa. Myös lisä- ja ylityökorvauksia pitäisi leikata, samoin vuorolisiä.Nämä olivat siis työnantajan tavoitteita toimihenkilöiden neuvotteluissa. Eivätköhän samat vaatimukset ole esillä myös neuvotteluissa Teollisuusliiton kanssa.Neuvottelutavoitteet ovat aina tarkoituksella ylimitoitettuja. Kumpikaan osapuoli ei edes kuvittele saavansa kaikkia tavoitteitaan läpi. Varsinainen tavoite voi olla paljon vaatimattomampi.Lopputulos on todennäköisesti kompromissi, johon kumpikaan ei ole järin tyytyväinen mutta jonka voi kuitenkin sietää osana kokonaisuutta. Työehtoneuvottelut muistuttavatkin kaupankäyntiä arabimaiden basaareissa.neuvotteluista saadaan neuvottelukierroksen päänavaus, joka ohjaa myös perästä tulevien alojen palkankorotuksia ja muita työehtoja.Viime kierroksella teollisuusliittojen päänavaus piti poikkeuksellisen hyvin. Kukaan ei käytännössä ylittänyt Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusta.Tällä kertaa neuvottelukuvioita ovat sotkeneet STTK:laiset hoitoalan järjestöt Tehy ja Super. Ne vaativat tasa-arvon nimissä kymmenvuotista palkkaohjelmaa, jossa hoitajat saisivat vuosittain 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin teollisuuden työntekijät. Äänessä on erityisesti ollut Tehyn kohtalaisen tuore puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.SAK:lainen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tuskin tyytyy sen vähempään kuin hoitajat. JHL:nkin jäsenistö on naisvaltaista, ja palkka on pienempi kuin hoitajilla.ensin teollisuusliitot käyvät tiukat neuvottelut. Perästä tulevat sitten kunta-alan ammattiliitot keväällä. Niistä ainakin kaksi vaatii joka tapauksessa 1,8 prosenttiyksikköä yli sen, mitä Teollisuusliitto on saanut neuvoteltua.Ei siis ihme, että Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on sanonut taannoin sosiaalisessa mediassa, että hoitajat saavat kaikin mokomin avata tämän neuvottelukierroksen.Jotta kierroksesta ei tulisi liian yksinkertainen, ei pidä unohtaa yksityisiä palvelualoja, kuten kauppaa. Sielläkin työskentelee valtaosin naisia, ja palkka on vaatimaton. Kaupan alan sopimus on katkolla tammikuussa.