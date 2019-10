Mielipide

Terveydenhuollon rakenteet on venytetty äärimmilleen

Terveydenhuolto

on kriisin kynnyksellä. Ympäri Suomea valmistellaan tai jo toteutetaan massiivisia yt-neuvotteluja siitä huolimatta, että väestö vanhenee ja terveydenhuollon käyntimäärät lisääntyvät. Olemme jo pitkään erityisesti perusterveydenhuollossa painineet tilassa, jossa resursseja nipistetään sieltäkin, missä niitä ei enää ole. Budjettipaniikissa tehdään lyhytjänteisiä ratkaisuja, jotka kostautuvat tulevaisuudessa moninkertaisin kustannuksin.Lääkäreitä vaaditaan tekemään sihteerien töitä, hoitajia lääkäreiden töitä ja sihteereitä hoitajien töitä. Vähennetään koulutuksia, tiivistetään jo nyt liukuhihnamaiseksi muuttunutta työtahtia, lyhennetään vastaanottoja ja kielletään ylityöt – mutta luotetaan, että kaikki kuitenkin tekevät niitä, jotta järjestelmä pysyy edes jotenkuten kasassa. Samanaikaisesti vaatimukset potilastekstien sisällölle kasvavat ja uusimmat tietojärjestelmäratkaisut lähinnä lisäävät työkuormaa. Työntekijöistä tulee potilaita.Tuotettujen terveysvaikutusten mittaaminen on lapsenkengissä. Laskemme lähinnä ovenavauksia, vaikka meillä ei ole mitään näyttöä siitä, että ne lisäisivät terveyshyötyjä. Sen sijaan meidän tulisi säästää niin potilaiden kuin henkilökunnankin aikaa pyrkimällä hoitamaan asiat kerralla kuntoon tai vähintäänkin järkevästi suunniteltuna hoitokokonaisuutena. Meillä tulee olla todellista tietoa siitä, missä kohtaa hoitopolkua kustannuksia syntyy ja mitä vaikutuksia niillä on potilaan terveyteen.Tarvitsemme laaja-alaista, yli hoitoketjun yltävää kustannus- ja vaikuttavuusarviointia. Liian usein jätämme huomiotta kustannukset odotuksesta, menetetystä työajasta tai pahimmillaan työkyvystä sekä toistuvista matkoista terveysasemalle muun muassa Kela-taksilla.Ihmiset eivät ole keskenään samanlaisia, eikä jokainen potilas hoidu samassa ajassa, vaikka tulosyy olisikin identtinen. Tarvitsemme osalle käynneistä pidemmät vastaanottoajat, ja osan asioista voimme hoitaa entistä useammin etäkonsultaatioina.Työn suunnittelussa tulee kuulla työntekijää ja vastaanotoilla potilasta. Vaikka käyntiajan pidentäminen kuulostaa yt-tilanteessa pahalta, pitkällä aikavälillä se vähentää uusintakäyntejä, päällekkäisiä tutkimuksia ja potilaan pallottelua saman asian kanssa useille eri lääkäreille.Lukuisat ammattilaiset tekevät myös päällekkäistä työtä, kun kukin vuorollaan kahlaa läpi potilaan jopa satoja sivuja sisältävän sairauskertomuksen. Oikein kohdennettu aika mahdollistaa lääkärille tilaisuuden tehdä työnsä hyvin. Tällöin voimme kohdata potilaan kokonaisuutena ja tehdä hoitopäätökset yhdessä keskustellen.Terveydenhuollon henkilökunta tekee työtä koko sydämellään, mutta nykyjärjestelmässä sydän tulee tallotuksi ja samalla hoidon laatu vaarantuu. Rakenteet on viritetty niin äärimmilleen, että kun yksi sairastuu, koko pakka kaatuu.Terveyskeskusten lääkäripula on ratkaistavissa, mutta se vaatii ajatusmaailman muutosta ja henkilökunnan aitoa kuuntelua.