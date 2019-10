Mielipide

Sote-uudistus ei onnistu ilman yrittäjiä

hillitty monituottajamalli uhkaa jäädä sanahelinäksi, mikäli yksityistä ja kolmatta sektoria ei nosteta riittävästi julkisten palveluntuottajien tueksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa.Yritysten tulee olla tiiviisti mukana sote-keskusten palvelutarjonnan toteuttamisessa esimerkiksi palvelusetelijärjestelmän kautta. Etenkin pienet ja paikalliset kuntoutusalan yritykset voivat paikata aukkoja, joita julkinen palveluntuottaja ei voi yksin täyttää.Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on paljon hyviä elementtejä, jotta perustason palvelujen saatavuus ja laatu saadaan varmistettua. Ohjelma kuitenkin unohtaa kokonaan laajemman tuotantopotentiaalin, jossa mukana ovat julkisen lisäksi yksityinen sekä kolmas sektori.Suomessa on välttämätöntä panostaa aiempaa enemmän ennalta ehkäiseviin palveluihin, jolloin kuntoutuksen rooli sote-palveluissa väistämättä kasvaa. Julkisia palveluja on tuettava monituottajamallilla, jotta palveluntarpeen kasvaessa yhteiskunnan resurssit riittävät kaikille niitä tarvitseville.Tehokkaassa hoitopolussa yksityinen ja kolmas sektori toimivat julkisen kanssa yhdessä siten, että kansalainen saa tarvitsemansa avun ja yhteiskunnan resursseja käytetään vaikuttavasti ja tehokkaasti.Sote-alan yritykset – etenkin pienet ja paikalliset – ovat tehneet viime vuodet töitä hyvin epävarmassa tilanteessa. Yrityksissä on valtavasti hyödyntämättömiä resursseja, jotka tulee valjastaa yhteiskunnan käyttöön.Yritysten on mahdollista toimia julkisen palveluntuottajan kumppanina, täydentäen sen omaa, rajallista palvelukapasiteettia.