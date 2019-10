Mielipide

Maksoin hoitajan ojentamasta kumiletkusta 64 euroa: onko hoitokuluvakuutuksista tullut lääkäriasemille rahastu

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Niin,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruskäynti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kaksivuotias lapsi valitti jälleen korvaansa, edessä oli taas käynti tutulla yksityislääkäriasemalla. Kun lääkäri oli määrännyt antibiootit korvatulehdukseen, kysyin, auttaisiko lapsen kovaan yskään se, että puhaltelisi kumiletkuun, jonka toinen pää on upotettuna vesipulloon.”Ehkä. Minulla ei tässä ole sellaista letkua, mutta kysytään hoitajalta.”Lopulta hoitaja kutsui nimeltä ja sain printatun ohjeen sekä pätkän letkua. Se ei tosin ollut ”ihan tähän tarkoitettu, mutta varmaan toimii”.Kun olimme lähdössä, hoitaja huikkasi vielä kysymyksen: ”Maksatteko itse vai onko teillä vakuutus?””On vakuutus”, vastasin. Mikä aloittelijan virhe!tässä oli vielä hoitajan antama hoito”, totesi asiakaspalvelija kassalla.Runsaat sata euroa maksaneen lastenlääkärikäynnin lisäksi lääkäriasema laskutti 64 euroa ”hoitajan antamasta hoidosta”. Siis alle minuutin keskustelusta, pätkästä kumiletkua ja printatusta ohjeesta. 64 euroa, ihmettelin ääneen. ”Nyt on sunnuntai, arkisin on halvempaa”, kuului vastaus.Kymmenen vuoden aikana olemme kantaneet yksityisille lastenlääkäreille varmaankin yhteensä 10 000 euroa. Sillä olemme saaneet kolmelle lapselle korvatulehdusdiagnoosien lisäksi lääkekuureja angiinaan mutta myös tutkimusten tuomaa mielenrauhaa, helpottavia uutisia ja vauvan kanssa lähetteen erikoissairaanhoitoon – kiitos niistä kaikista.Hoitokuluvakuutuksille tai yksityislääkäreille ei pitäisi olla Suomessa tarvetta. Mutta imagonsa ja jonojensa kanssa kamppailevien terveyskeskusten on vaikea kilpailla yksityislääkärien kanssa: ajan saa varattua netissä hetkessä, ja korvatulehduskäynti kestää noin kahdeksan minuuttia. Systeemi on helppo ja nopea – jos vakuutusmaksuihin on varaa.maksaa noin sata euroa. Omavastuita ja vakuutusmaksuja lukuun ottamatta rahat käynteihin eivät tule minun taskustani. Vakuutusyhtiö maksaa ne takaisin kassastaan, jonne ne kertyvät asiakkaiden vakuutusmaksuista.Hoitokuluvakuutuksista näyttääkin tulleen yksityisille lääkäriyhtiöille helppo rahastusautomaatti.Vanhan sanonnan mukaan tyhmä ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Kun lopullinen maksaja ei ole suoraan kuluttaja itse, laskutusautomaatti saa varmaan pyöriä jatkossakin.