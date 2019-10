Mielipide

Epäluottamus hidasti euron pelastustyötä

Suomen Pankin

Kun

Alkuperäiset

Rehnin

Rehn

pääjohtajan Olli Rehnin tänään maanantaina julkistettavaa kirjaa Kuilun partaalta – näin euro pelastettiin voi lukea joko läheltä tai kaukaa.Rehn teki tarkkoja muistiinpanoja ollessaan EU-komissiossa taloudesta vastaava komissaari. Ja hän oli talouskomissaari, kun euroalueen tulevaisuus oli suuressa vaarassa. Talouskomissaari oli mukana lähes kaikissa niissä tapaamisissa, joissa pelastusoperaatioita hiottiin.Rehnin uusi kirja ei sisällä merkittäviä uutisia, mutta sitäkin enemmän tarkkoja kirjauksia niistä kokouksista ja päätöksistä, joilla euroalueen kriisi yritettiin selättää. Lähietäisyydeltä kirja toimii lähdeteoksena kaikille, jotka vielä euroalueen kriisistä puhuvat tai kirjoittavat.irtoaa kirjan miljoonista yksityiskohdista ja katsoo viestiä korkeampaa, havaitsee, että Rehn kirjoittaa epäluottamuksesta. Tai tulee kirjoittaneeksi – hän ei itse näin komissaarivuosiensa saldoa kirjaa.Euroalue tuntuu Rehnin kirjan perusteella olleen kriisivuosinaan 2010–2012 suuren epäluottamuksen vallassa. Matka tähän pisteeseen oli pitkä – henkisesti, mutta ei ajallisesti. Koko järjestelmä rakennettiin niin suuren luottamuksen varaan, että kriisiä ei haluttu etukäteen edes ajatella eikä mahdollisten tulevien ongelmien vaatimia järjestelmiä kehdattu rakentaa. Luottamusta kun piti oleman. Ja jos tuntui, että ei ollut – esimerkiksi kun Kreikkaa ja Italiaa otettiin euroon mukaan –, silloin vaiettiin ja katsottiin muualle.Kun kriisi iski, kriisiin vajoavat maat eivät luottaneet avustajiinsa. Apua ei uskallettu hakea ajoissa, koska apua tarvitsevat pelkäsivät sitä, mitä apua antavat vaativat vastapalvelukseksi ja mitä näihin vaatimuksiin suostuminen tarkoittaisi sisäpoliittisesti. Avustavien instituutioiden ja maiden välillä vallitsi epäilys muiden motiiveista ja tavoitteista, mikä hidasti liikaa päätöksentekoa. Avustajat eivät luottaneet kriisimaiden poliittisiin päättäjiin. Sovittu piti toisinaan vasta, kun mihinkään muuhun ei ollut varaa.pankkien stressitestitkin osoittautuivat epäluotettaviksi, koska niitä tekivät euromaiden omat pankkivalvojat.Epäluottamus ylsi aina henkilötasolle asti. Rehn muistaa hyvin, että Kreikan valtiovarainministeriksi noussut Gianis Varoufakis kutsui Rehniä "oppimattomaksi pelkuriksi ja ala-arvoiseksi IMF:n apupojaksi". Ja Rehnin diplomaattisista sanakäänteistä käy ilmi, että komissiolla oli vaikeuksia tulla toimeen Saksan valtiovarainministerin Wolfgang Schäublen kanssa. Aina kun asiat näyttivät etenevän, jostain kuului Schäublen "nein". Ja taas palattiin piirustuspöydän ääreen.Lopputulos kaikesta tästä luottamuspulasta ja kitkaisuudesta oli se, että eurokriisi kesti pitempään kuin olisi ollut tarpeen. Yhdysvallat pääsi kriisistään yli nopeasti, koska se iski vastaan voimakkaasti ja nopeasti. Euroopalla ei ollut tätä luksusta. Pitkittynyt eurokriisi johti valtaviin menetyksiin, julkisyhteisöjen rahallisiin tappioihin ja kansalaisten henkilökohtaiseen tuskaan.Euroopan iso ongelma oli se, että luottamuspulaa oli pakko hoitaa vain luomalla rakenteita. Paketin naruja kiristettiin, kun sisältö ei meinannut pysyä kasassa. Ja niitä naruja – kriisin tiimellyksessä luotuja rakenteita ja toimijoita – Rehnin kirja vilisee. On ESM:ää, MIP:tä, EIB:tä, MFF:ää, ESFS:ää ja SMP:tä.kirjan toinen kaukaa näkyvä teema on se, että hän pyrkii vastaamaan moitteisiin, joita kriisin hoitajat ovat jälkikäteen kuulleet. Ajettiin säästölinjaa, vaikka olisi pitänyt elvyttää. Puututtiin kriisimaiden sisäisiin oloihin tavalla, joka muistutti siirtomaahallintoa. Pelastettiin pankkeja, vaikka olisi pitänyt pelastaa kansalaiset.Rehnin kirjasta käy ilmi, että teoriassa parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin ei reaalimaailmassa ollut mitään pääsyä. Euroaluetta ei voinut buutata tehdasasetuksiinsa, eikä kaikkea voitu aloittaa alusta oikealla tavalla. Eurokriisi kytki yhteen valtavasti toimijoita, joilla kaikilla oli omat tavoitteensa ja sääntönsä – ja niiden sovittamista yhteen vaikeutti puutteellinen keskinäinen luottamus. Aikakin oli vähissä. Muutaman kerran ratkaisuja tehtiin viimeisillä minuuteilla aamuyöllä ennen markkinoiden avautumista.kuvailee, miten eurojärjestelmään on seuraavan kriisin varalle luotu monia turvamekanismeja. Mutta perusasenne – epäluottamus – on yhä vahvaa, minkä huomaa nyt kriisin jälkeen esimerkiksi jäsenmaiden suhtautumisesta Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaan.