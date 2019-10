Mielipide

Vapaaehtoisesti lapsettomien syyllistäminen on ajanhukkaa

uusi väestöennuste aiheutti odotetusti median yhteydenottoja myös meille, vapaaehtoisesti lapsettomien yhdistykselle.Nyt käytävää syntyvyyskeskustelua leimaa ikävästi syyllistäminen. Helpoin kohde ovat tietenkin vapaaehtoisesti lapsettomat. Me emme ole ongelma emmekä ole valinnastamme velkaa selityksiä. Lapsettomuuden tietoisesti valinneisiin ei myöskään vaikuta mikään val­tiolta tuleva porkkana tai keppi.sen sijaan on, jos lapsia kovasti haluavat eivät voi tehdä sitä esimerkiksi taloudellisista syistä. Huomio tulisikin keskittää lasta haluavien kannustamiseen ja tukemiseen. Parannuksia tarvitaan niin työ- ja opiskeluelämään kuin perhevapaajärjestelmäänkin. Perheitä on lisäksi monenlaisia ja tarpeet erilaisia.Keskustelu syntyvyydestä on räikeän sukupuolittunutta katseen kohdistuessa synnytysikäisiin naisiin. Milloin syynä naisten lisääntymishaluttomuuteen on liiallinen nirsous kumppanin valinnassa, milloin liiallinen kunnianhimo työelämässä. Naissukupuoleen liitetään edelleen olennaisesti äitiys, mikä on vääristynyttä.Vapaan ehkäisyn ja abortin ansiosta lapsi ei ole enää vääjäämätön kohtalo naisen elämässä, vaan se on valinta – ja useimmiten tarkkaan suunniteltu. Suunniteltu lapsi on toivottu, mikä takaa heti paremmat lähtökohdat elämään. Keskustelussa on usein unohtunut empatia tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä kohtaan.on syyllistetty pähkäilystä tai liian kielteisistä mielikuvista. Tämä ei koske pelkästään perhe-elämää vaan koko maapallon tulevaisuutta.On vain hyvä asia, että nuoret nykyään miettivät pitkään lasten hankintaa ja tiedostavat mahdolliset ikävätkin tilanteet lastenkasvatuksessa. Omien henkisten ja fyysisten voimavarojen, taloudellisten resurssien sekä ilmastokriisin tiedostaminen on merkki vastuullisuudesta ja realismista., miten vähän ilmastonmuutoksesta on puhuttu tässä asiayhteydessä. Tukitoimia lapsiperheille on turha miettiä, ellei heillä ensin ole puhdasta ilmaa ja vettä sekä elinkelpoista planeettaa, jolla kasvattaa uutta sukupolvea. Suomella olisi halutessaan kaikki mahdollisuudet – ainakin yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa – olla suunnannäyttäjä ilmastokriisin ratkaisemisessa.huolenaiheeni koko syntyvyyskeskustelussa on sen yksipuolisuus. Syyllistämisen sijaan asiaa tulisi käsitellä ratkaisukeskeisesti.En myöskään usko, että millään tukiratkaisuilla syntyvyyttä saadaan nostettua riittävästi, koska ihmisillä on nykyään ­perinteisen ydinperhemallin rinnalla muitakin mahdollisia elämänpolkuja.Keskusteluun on siis nostettava muitakin vaihtoehtoja. Tässä tilanteessa yhteiskunnan tehtävä on huolehtia, että olot lasten hankintaan ja kasvatukseen ovat mahdollisimman hyvät. On kuitenkin muistettava, että päätös on yksilön eikä valtion. Ja jokainen päätös on yhtä oikea.