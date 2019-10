Mielipide

Venäjällä toinen maailmansota on nyt paljon esillä, mutta talvisodasta ei ainakaan vielä ole juuri puhuttu

Toinen maailman­sota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on ollut paljon esillä Venäjällä jo vuosia, mutta tänä syksynä siitä on puhuttu tavallistakin enemmän.Merkkipäiviä on nyt koko ajan, eikä Venäjän johto selvästikään halua jättää niistä yhtäkään käyttämättä. Onhan presidentti Vladimir Putinin aikana selvästi tehty natsi-Saksan voittamisesta vielä aiempaakin keskeisempi osa kansakunnan identiteettiä.Alkusyksystä tuli 80 vuotta sodan alkamisesta, mutta pian huomio keskittyi syksyyn 1944. Moskovassa on esimerkiksi ollut isoja ilotulituksia, kun puna-armeijan paluusta Tallinnaan ja Riikaan on tullut 75 vuotta.Isoimmat juhlallisuudet ovat tietenkin ensi toukokuussa, jolloin sodan päättymisestä eli voitosta tulee 75 vuotta.niitä on kuitenkin yksi tärkeä vuosipäivä. Talvisodan alkamisesta tulee marraskuun lopulla 80 vuotta.Onkin kiinnostavaa, mitä ja miten siitä nyt kerrotaan. Tänä syksynä kun on tullut selväksi, että toisesta maailman­sodasta kerrotaan vain Neuvostoliiton toimia ylistävää versiota.Sodasta on tietenkin aina puhuttu sankaruutta korostaen. Eikä aivan suotta – neuvostoliittolaisten uhraukset ja teot natsien kukistamisessa olivat valtavia ja merkittäviä.Nyt kuitenkin ihan kaikki selitetään parhain päin. Tänä syksynä useat Venäjän korkeat edustajat ovat esitelleet esimerkiksi elokuussa 1939 solmittua Molotovin–Ribbentropin sopimusta neuvostodiplomatian taidonnäytteenä. Viestinnässä on mukana myös aiempaa selvempää aggressiivisuutta.Talvisota ei kuitenkaan ollut Neuvostoliitolle menestystarina.vielä on ollut hiljaista. Joitakin suomalaisten kataluutta selvittäviä blogitekstejä on ollut, mutta niiden järjestelmällisyydestä ei ole mitään varmuutta.Presidentti Vladimir Putinin julkisen linjan mukaan sota alkoi, koska rajaa ei saatu siirrettyä sovulla etäämmäs Leningradista. Se on kätevä peruste, koska se tavoite saavutettiin – toisin kuin koko Suomen valtaus.Voi olla, että sillä mennään. Useimpien venäläisten mielissä sota alkoi vasta kesällä 1941 Saksan hyökättyä, joten talvisotaa ei ole välttämätöntä käsitellä.Sodat, erityisesti talvisota, myös jättivät suhteisiin merkittävän jäljen. Moskovassa se näkyi arvostuksena, Helsingissä itseluottamuksena. Eivätkä ne ole vieläkään kadonneet.Tosin aikaahan vielä on.