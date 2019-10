Mielipide

Suomi on tasa-arvoinen maa, työelämässä ammatit jakautuvat poikkeuk­sellisen vahvasti miesten töihin ja naisten töihin. Syytä ei oikein tiedetä, eikä helpotusta näy: ammatti­koulut ovat lähes poika- ja tyttö­kouluja, korkeakouluissa naiset ja miehet opiskelevat usein eri aloilla.Työelämän tiukat leirit saattavat kostautua nykyisissä rakenne­muutoksissa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimus­päällikkö, taloustieteilijä Terhi Maczulskij on huomannut laskelmissaan, että Suomessa työelämästä katoaa parhaassa työiässä olevia keski-ikäisiä miehiä. Sama trendi pyyhkii myös Yhdysvalloissa ja Ruotsissa: työikäiset miehet ovat töissä entistä vähemmän.siis miehet katoavat? Kysymys sai minut pyyhkimään pölyt 1990-luvun alussa ilmestyneestä sosiologi Matti Kortteisen kirjasta Kunnian kenttä. Kortteinen kuvaa hienossa tutkimuksessaan suomalaista palkkatyötä: metallityöntekijöitä ja pankkivirkailijoita. Heidän välillään aukeaa syvä ja ylittämätön kahden leirin välinen kuilu. Metallimiehet painavat töitä raa’asti ja ankarasti terveytensä kustannuksella. Pankkinaiset taas uhraavat elämänsä toisille olemalla huolehtivia äitejä, vaimoja ja työntekijöitä. Sukupuolten välillä ammottavan kuilun yli loikkaaminen tuntuu luonnottomalta ja väärältä.Railon ylittämistä hidastaa Kortteisen sanoin kulttuurinen vitka: miehen ei ole helppo vaihtaa alaa, koska töiden kadotessa katoaa myös miehen kunnia. Sekä miehille että naisille työ on kunnian kenttä, jossa uhraudutaan, mutta omissa leireissä. Maatalousyhteiskunnassa isännät ahersivat pelloilla ja metsässä ja emännät taas kunnostautuivat kodin- ja karjanhoidossa. Sodassa kansa jakautui kahtia: miehet olivat rintamalla ja naiset kotirintamalla, kun molemmat uhrautuivat omilla ponnistuksillaan yhteisen isänmaan puolesta.voi olla yksi syy nykyisiin kohtaanto-ongelmiin työllistymisessä. Jokin aika sitten kuuntelin epätoivoista Vantaan kaupunginjohtajaa, joka kertoi, että heillä on ilmiantopalkkiot kaikille uuden työntekijän löytäjille. Seuraavana päivänä kuuntelin sosiologian väitöstä, jossa kymmenen kilometrin päässä Vantaan kaupungintalolta asuvat miehet valittivat, että työt ovat täysin kadonneet.Kortteisen kuvaamat asiakaspalvelun työntekijät ja konepajatyöntekijät sinnittelivät jo 1990-luvulla rakennemuutoksen kourissa, ja heidän työnsä ovat myös nyt uhatuimpia ammatteja. Kun rakennemuutos syö ammatteja, muutos voi olla vaikea erityisesti miehille, koska miesten perinteiset kovat työt katoavat ja pehmeät palvelut lisääntyvät. Naisille muutos tarkoittaa usein siirtymistä sisätöistä sisätöihin. Miesten sen sijaan pitäisi loikata railon ylitse ja lähteä palvelu­aloille, vanhusten hoivaan, sosiaalityöhön tai lastentarhoihin.sekä miehet että naiset hyppäisivät entistä useammin kuilun yli, kaikki luultavasti voittaisivat. Ammatin vaihto ja työllistyminen olisi helpompaa, ja myös tuottavuus voisi kasvaa. Tutkimuksissa tuottavuus on parempaa työyhteisöissä, joissa on eri sukupuolia. Olen tehnyt töitä naisporukoissa ja ollut myös ainoa nainen miesporukoissa, ja kyllä niissä töitä voi hyvin tehdä. Viihdyn silti parhaiten työporukoissa, joissa työyhteisöä ei hallitse yksi sukupuoli tai niiden välinen kuilu.Pahimmillaan miehille on tarjolla vain sisäänlämpiäviä äijäporukoita ja naisille uhriutuvia naisten kahvirinkejä. Kun pakka on sekaisin, jokainen joutuu olemaan ja myös saa olla enemmän oma itsensä ja jokaisen omat vahvuudet ja eri näkökulmat pääsevät esiin.railon ylittäminen voisi näkyä myös siinä toisessa kohtaanto-ongelmassa. On todella vaikea kuvitella, mistä Kortteisen metallimies ja pankkinainen puhuisivat treffeillä. Kuten eräs nainen kuvaa hirtehisesti pitkää avioliittoaan: suuret taistelut ovat laantuneet lempeäksi asemasodaksi, jossa vaimo tuntee miehensä kuin huono­juonisen paskaromaanin ja mies puolestaan pilkkaa naisen feministisiä mielipiteitä erehtymättömällä tarkkuudella. Vaikka kuvaus on hauska, se ei välttämättä ole joka tytön tai pojankaan unelma.Ehkäpä parin löytäminen helpottuisi ja sitä kautta syntyvyys lisääntyisi, jos miehet ja naiset eivät eläisi omissa maailmoissaan ihan niin tiukasti kuin he nyt tekevät.