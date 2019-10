Mielipide

Lähikalaa lukuun ottamatta koulu­ruokana ei pitäisi tarjota minkään eläimen lihaa

Naudanlihan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

poistaminen Unicafen ruokalistoilta on saanut osakseen vimmaista vastustusta. Itse pidän ratkaisua hyvänä ja toivon, että päätös on vain alkusoittoa sille, että laitosruokaloiden raaka-ainevalikoimaa aletaan pohtia uudelleen tarpeiden ja tavoitteiden näkökulmasta.Yliopiston opiskelijalle opiskelijalounas voi olla merkittävä osa päivän ravinnosta, ja siksi ei ole aivan yhdentekevää, onko ravinto monipuolista vai ei.Lasten koululounaan suhteen tilanne ei ole ihan sama. Harva koululainen elää vain kouluruoalla. Kotona syötävän ruoan ravitsevuudessa voi olla puutteita, mutta silloin kyse ei ole eläinproteiinin vajauksesta – paitsi ehkä ideologisista syistä.Kouluruoan tehtävä on tietenkin ravita, mutta samalla opetellaan myös terveellisiä elintapoja, jotta lapset eläisivät terveen elämän. Koulu vastaa myös yhteiskunnan haasteisiin opettamalla lapsille kierrätystä ja vastuullisia valintoja.Siksi koululounailla ei tarvitsisi tarjota lihaa lainkaan. Koulun ruokapalveluja tarjoava Palmia on tehnyt erinomaisia ratkaisuja, joissa silakkaa ja muita nykysuomalaisten hyljeksimiä kaloja on jalostettu lapsille kelpaavaan muotoon. Tällaista tarvitaan lisää.Näiden kalojen syömisellä on terveysvaikutusten ohella suomalaisia työllistävä ja vesistöjen kuntoa parantava vaikutus. Lisäksi siinä opitaan käytännön tekojen kautta vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä.Kotona lihaa opitaan kyllä syömään riittävästi. Sitä koulun ei tarvitse enää opettaa. Sen sijaan on tärkeää opetella syömään monipuolisesti ravitsevia kasvisruokia ja erityisesti lähikalaa.Ehdotankin, että ainakin Helsingissä koululounailla lakattaisiin tarjoamasta minkään eläimen lihaa. Sen sijaan eläinproteiinia tulisi tarjota lähikalan muodossa ainakin kerran viikossa. Myös kasvisruoka on Palmiassa suurelta osin kotimaista, joten tällainen valinta ei olisi pois kotimaisilta tuottajilta.Kouluruoka ei tee kenestäkään kasvissyöjää. Se on vain yksi ateria päivässä. Kouluruokailu on kuitenkin yksi keino kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se voi opettaa oppilaille kestäviä ratkaisuja ruokahuollon osalta. Yksilön vapautta tällaisella ratkaisulla ei rajoiteta, sillä jokainen voi valita muissa ruokailuissa omia arvojaan vastaavan ruokavalion.