Mielipide

Puhe eettisestä lihantuotannosta on vain viherpesua

Unicafe

ilmoitti lopettavansa naudanlihan tarjoilun ravintoloissaan vähentääkseen päästöjään. Päätöstä seurannut keskustelu paljasti, että niin kauan kuin keskusta hallitsee Suomen maatalous- ja ruokapolitiikkaa, autioituvan maaseudun kauhukuvin kuorrutettu vastakkainasettelu jatkuu. Ministeri Jari Leppä kritisoi päätöstä, kansanedustaja Anne Kalmari kutsui sitä ”käsittämättömäksi”, ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puhui kulttuurisodasta. Oikeasti päätös ei ollut radikaali, sillä naudanlihan kysyntä oli laskenut jo pitkään.Hallitusohjelmassa Suomi mainitaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävänä yhteiskuntana. Suomessa korostetaan usein sitä, että pitää ostaa ja syödä suomalaista. Siitä huolimatta kasviperäistä tuotantoa ei näytetä keskusteluissa laskettavan mukaan kotimaiseen tuotantoon ja työllisyysvaikutuksiin.Liha- ja maitotuotteita kulutetaan enemmän kuin terveysnäkökulmasta olisi suositeltavaa. Ruokaloissa tulisi käyttää kasvispainotteista, lähiruokaa suosivia ruokalistoja. Se olisi kaikkien edun mukaista.Onkin ontuvaa, että työkseen ohjailua tekevät poliitikot vetoavat siihen, ettei kansan ohjailua ja pakkokeinoja saisi käyttää. Jos näin ei tehtäisi, Suomessa ei olisi kielletty ravintoloissa tupakointia ja kiristetty määrätietoisesti tupakan verotusta.Vastakkainasettelun sijaan esitämme tuottajien tukemista kasviperäisen tuotannon pariin. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa eläintuotannon vähentämisen pitäisi olla selvä asia. Korostamme, että naudanlihan tuotannossa on päästöjen lisäksi kyse terveiden nuorten eläinten tappamisesta – tuotannon brändääminen eettiseksi on vain viherpesua.Ilmastopaneelin mukaan vuonna 2035 meillä tulisi olla neljänneksen vähemmän nautoja ja sikoja kuin nyt. Naudanlihan ja maidon kulutuksen vähentäminen on osa eläinperäisen tuotannon vähentämisen aloittamista. Muutosten vastustamisen sijaan pitää valmistautua tulevaan. Suunta on kohti kasviperäistä ruokavaliota sekä eläinoikeudellisista että ympäristöllisistä syistä.