Antti Rinne

Antti Rinne (sd) osallistui juhlapuhujana Suomen Yrittäjien gaalaan Lahdessa viime lauantaina.Juhlapuheet noudattavat lähes aina tiettyä kaavaa: tilaisuuden järjestäjää kehutaan estoitta, ja omakohtainen yhteys kutsuja­tahoon tuodaan esiin.Rinne onnistui näissä molemmissa.Kehumisosuus tuli hoidettua jo puheen alussa. ”Paikalla on valtava määrä tietoa, valtava määrä osaamista ja valtava määrä rohkeutta”, Rinne hehkutti.hoidettiin omakohtaisuus. Rinne paljasti olevansa – ei pelkästään yrittäjä vaan toisen polven yrittäjä. Hänen äidillään oli lakiasiaintoimisto, ja niin oli myös Antti Rinteellä.Rinteen sanat upposivat varmaan otolliseen maaperään, kun hän kuvaili yrittäjän arkea: loputtomassa byrokratiassa suunnistamista ja pitkiksi venyviä päiviä.Rinne kuitenkin tunnetaan parhaiten historiastaan ammattiyhdistysjohtajana. Häntä pidettiin lakkoherkkänä ay-jyränä.Lakkoherkkyys on vain mielikuva. Rinne kyllä usein uhkaili lakoilla, mutta hän pani niitä toimeen vain harvoin.Kannattaa muistaa, että varsinkin ammattiliitto Pron puheenjohtajana Rinteen käsissä oli kymmeniä työehto­sopimuksia. Todennäköisyys sille, että ainakin jollakin Rinteen johtamalla alalla tulee työriita, oli aika suuri.ei tulisi mieleen, että siinä puhuu yrittäjille Sdp:n puheenjohtaja, joka hankki vaalivoittonsa porvarihallituksen kustannuksella.Tarkkaan ottaen siinä ei puhunutkaan Sdp:n puheenjohtaja vaan instituutio nimeltä pääministeri, joka puhui instituutiolle nimeltä merkittävät työl­listäjät.Rinteen hallituksen ohjelma on niin perinpohjaisesti rakennettu työllisyyden kasvun varaan, että yrittäjiä on muistettava kiittää joka käänteessä, jotta he jatkaisivat työllistämistä.kaava toistuu eri tilaisuuksissa pienillä muunnelmilla.Esimerkiksi pääministeri Paavo Lipposella (sd) oli tapana ottaa esille suku­juurensa, kun hän kiersi puhujamatkoillaan ympäri Suomea.Lipposen sukujuurista on tietoa ainakin satojen vuosien ajalta. Yksi hänen esi-isänsä oli Uumajassa 1500-luvulla elänyt vauras talonpoika, joka sai lisä­nimen Sursill.Sukututkijoiden mukaan sadattuhannet suomalaiset ovat Sursillin jälkeläisiä.