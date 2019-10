Mielipide

Kasvinsuojeluun tarvitaan uusia keinoja

Maatalouden

Jotta

Muutoksen

ympäristö­vaikutukset – kuten kemiallisten lannoit­teiden ja kasvinsuojelu­aineiden vaikutukset maaperään ja veden laatuun – herättävät keskustelua ympäri Eurooppaa. Ilmastonmuutoksen seurauksena viljelykasvejamme kuitenkin yhä useammin haittaavat muuntuviin oloihin sopeutuneet rikka­kasvit, tuhohyönteiset ja kasvi­taudit. Jos kasvintuhoojia ei torjuta, korjattavan sadon määrä pienenee ja laatu heikkenee. Lisäksi ravinnepäästöjen riski kasvaa peltoon käyttämättä jääneiden ravinteiden vuoksi.Samanaikaisesti eurooppalaiset kuluttajat ovat entistä vaativampia elintarvikkeiden jäämien ja ympäristön altistumisen vähentämisessä, mikä näkyy esimerkiksi luomutuotteiden kysynnän kasvuna.Kasvintuhoojien esiintymistä hallitaan viljelyteknisin, biologisin ja kemiallisin keinoin. Kemiallisessa kasvinsuojelussa eurooppalaiset viljelijät ovat sitoutuneet tarpeen­mukaisen käytön periaatteeseen. Usean kasvintuhoojan torjunta on viime vuosina vaikeutunut, kun kasvinsuojeluainevalikoima on pienentynyt, valmisteiden ympäristörajoitukset ovat lisääntyneet ja resistentit kasvintuhoojat ovat yleistyneet.Suomessa rikkakasvit ja kasvi­taudit aiheuttavat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan vuosittain noin 0,7 miljardin ohra- ja vehnäkilon sadonmenetyksen, ellei kasvinsuojelusta huolehdita. Viime kesänä useat rypsi- ja rapsikasvustot tuhoutuivat lähes täydellisesti kirppojen, rapsikuoriaisten ja kaalikoiden vallattua kasvustot.eurooppalaisen ruoantuotannon kestävyys, turvallisuus ja kilpailukykyisyys voidaan tulevaisuudessakin varmistaa, kasvintuhoojien hallinnan tutkimukseen on panostettava torjunta-aineista vähemmän riippuvaisten viljelymenetelmien kehittämiseksi. Biologista ja agroekologista tietämystä peltoekosysteemien toiminnasta on lisättävä, jotta voidaan paremmin ymmärtää viljelykasvien ja muiden pellossa elävien lajien keskinäisiä suhteita ja vaikutusmekanismeja.Iso rooli ruoantuotannossamme on kasvinjalostuksella. Tavoitteena on lajikkeiden sopeutuminen muuttuviin ilmasto-oloihin ja parempi kestävyys kasvintuhoojia vastaan. Kilpailukykyinen eurooppalainen kasvinjalostus tarvitsee toimiakseen myös kilpailukykyistä teknologiaa. Maatalousteknologian ratkaisuissa on otettava huomioon erilaisten viljelykasvien, kasvintuhoojien ja maatalousympäristöjen monimuotoisuuteen liittyvät biologiset ja ekologiset tekijät. Biologisten kasvinsuojeluaineiden kehittämisen tarve korostuu, koska niitä on toistaiseksi vähän.Suomalaiset viljelijät käyttävät jo nyt vastuullisia tuotantotapoja, jotka perustuvat ennalta ehkäiseviin keinoihin. Kokonaisvaltaista kasvinterveyttä tavoitellaan muun muassa lajikekestävyyden, viljelykierron ja ravinnetasapainon avulla. Maatiloistamme kymmenen prosenttia keskittyy luomutuotantoon, jossa kemiallisia kasvin­suojelu­aineita ei käytetä.laajamittainen omaksuminen koko Euroopassa vaatii poliittista ohjausta. Järjestelmän muutos koskettaa laajasti yhteis­kunnan eri osia. Vaikutuksia kuluttajakäyttäytymiseen sekä teollisuuteen ja markkinoihin on tutkittava Euroopan laajuisesti, kuten myös ohjauskeinoja sekä seurausvaikutuksia ympäristölle, taloudelle ja kansainväliselle kaupalle.Euroopan unionissa valmistellaan seuraavaa tutkimusrahoituksen Horizon Europe -puiteohjelmaa vuosille 2021–2027 sekä yhteisen maatalouspolitiikan tukimallia, joka kohdentuisi nykyjärjestelmää tarkemmin maatalouden haitallisia ympäristövaikutuksia vähentäviin toimiin. Maatalouden tutkimus- ja kehittämisvarojen suuntaaminen tutkimusohjelmiin, jotka tuottavat tietoa ympäristölle riskittömien ja viljelijälle kannattavien kasvinsuojelutoimien kehittämiseen sekä viljelijöiden neuvontaan ja koulutukseen, on panostus elintarviketuotannon kokonaiskestävyyden lisäämiseen.Eurooppalaiset tutkimuslaitokset valmistelevat yhteistä aloitetta pitkän aikavälin tutkimusohjelmaksi. Tavoitteena on vähentää riippuvuutta kemiallisesta kasvinsuojelusta. Samalla halutaan lisätä eurooppalaista ruoantuotantoa, jolloin ekologinen jalanjälkemme Euroopan ulkopuolella pienenee. Tutkimusaloite esitellään sidosryhmille tänään keskiviikkona Helsingissä.