Mielipide

Jos perhepuheen sävy olisi ratkaisu syntyvyyteen, Instagram saisi millenniaalit lisääntymään

Saisivatko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mediassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sukupolvikysymykset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

suomalaiset enemmän lapsia, jos perhe-elämästä puhuttaisiin myöntei­semmin?Tiedämme asiantuntijoiden näkemyksistä, että lapsettomuuteen liittyy paitsi tahattomuutta ja punnittuja päätöksiä myös epävarmuutta siitä, kannattaako lapsia hankkia. Poliitikotkin ovat nostaneet negatiivisen vanhemmuuspuheen ja perhevastaisuuden esiin, kun on etsitty syitä lapsettomuudelle.negatiiviset aiheet ja epäkohdat korostuvat, niin myös perhe-elämän kohdalla. Tutkimukset nykyvanhempien väsymisestä ja perhe-elämän peloista ovat totta. Yhtä totta on kuitenkin, että lapset tuovat suunnattoman onnen ja useimmiten arki on tavallisen hyvää.Perustyytyväisyydestä ja tavallisuudesta tehdään harvemmin otsikoita. Syvin onni on myös sellaista yksityisyyttä, jota harva meistä jakaa haastattelussa, kahviautomaatilla tai Facebookissa.Mutta kyllä myönteistäkin perhepuhetta riittää. Lisääntymisiässä olevat naiset avaavat aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeisenä Instagramin. Siellä on arki, jossa vauvat eivät itke, taaperot remontoivat maalipurkkeja kaatamatta ja lapset lisäävät parisuhdeonnea. Kalapuikot ja kaaos ovat niin harvinaisia, että niiden paljastaminen oman elämän peruspilareiksi kerää sympatiaa. Jos lisääntyminen olisi mielikuvista kiinni, Instagram nostaisi millenniaaleille vauvakuumeen.Todellisuudessa kukaan ei tiedä, miten perhepuhe lopulta vaikuttaa yksilöiden haluun saada lapsia. Ylipäänsä ei ole tyhjentäviä vastauksia siihen, miksi lisääntymisiässä oleva sukupolvi ei saa lapsia kuten ennen.ovat hankalia. Yhden polven alle kun mahtuu niin monta todellisuutta. Epävarmuus, ura­kehitys ja oman lapsen tulevaisuus ovat eri ihmisille hyvin erilaisia kysymyksiä.Halusta ja haluttomuudesta saada lapsia keskustelevat paljolti korkeasti koulutetut naiset ja aiempaa useammin onneksi myös miehet. Sen sijaan lähes tyystin uupuu vähän koulutettujen naisten ääni. Juuri heidän joukossaan lapsettomuus lisääntyy eniten. Turun yliopiston uudessa tutkimushankkeessa aletaankin selvittää, miten eriarvoisuus vaikuttaa perheellistymiseen.Keskustelussa äänessä ovat eniten myös ne, joille lapsi tai lapsettomuus on punnittu päätös. Lapset ovat kuitenkin valinta, jota kaikki eivät pääse aktiivisesti tekemään. Mahdollisuus perheen perustamiseen ei kumppanin puutteen, rikkonaisen työelämän tai muun syyn vuoksi vain koskaan tule omalle kohdalle.