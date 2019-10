Mielipide

Kaupungistuminen ei ratkaise väestökysymystä

Tilastokeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupungistumisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aluekohtaisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtiovallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupungistuminen

tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa on tämän vuosisadan puolivälissä 5,4 miljoonaa asukasta, 100 000 vähemmän kuin nyt. Tätä väestö­kehitystä on julkisessa keskustelussa pidetty hälyttävänä.Väestöennusteen nostattama huoli perustuu ennen kaikkea kansantalouden kantokykyyn: hyvinvointivaltio ei nykyisessä laajuudessaan kestä väestörakenteen ennustettua muutosta.Tilastokeskuksen ennuste onkin kytketty myös kaupungistumisesta käytyyn keskusteluun, jossa kaupungistuminen esitetään usein kansantalouden pelastuksena. Taustalla on ajatus kaupunkien kasvun tuottamista kasautumishyödyistä.näkö­kulmasta Tilastokeskuksen ennuste on toki mielenkiintoinen. Ennusteen mukaan syntyvyys olisi jo vuonna 2035 kaikissa maakunnissa alempi kuin kuolleisuus. Vuonna 2040 vain Uudenmaan ja Ahvenanmaan väkiluku kasvaisi, muuttovoiton turvin. Maakuntien ennustetaan polarisoituvan ytimiin ja reuna-alueisiin. Myös Helsingin väkiluku alkaa lopulta vähetä. Huoltosuhde vinoutuu useimmissa kaupungeissa.Hyvinvointivaltion rakennus­kauden kokemus osoittaa, että alueittaiset väestöennusteet toteuttavat itsensä jossakin muodossa. Mekanismi on yksinkertainen: väestöennusteen pohjalta tehdään valtakunnallisia poliittisia strategioita, joilla perustellaan julkisten investointien kanavoimista valtion eri osiin. Investoinnit ruokkivat kasvua joillain alueilla, ja investointien puute rajaa kasvua toisaalla. Kasvun pohjalta tehtävät uudet ennusteet vaikuttavat seuraavaan investointisykliin.väestö­ennusteisiin ei kannata luottaa liikaa. Tilastokeskuksen nyt julkistettu ennuste ulottuu vuoteen 2040. Vastaava 21 vuotta sitten julkaistu ennuste meni selvästi pieleen. Siinä ennustettiin, että vuoden 2019 Suomessa olisi 300 000 asukasta vähemmän kuin nykyisin todellisuudessa on. Ennusteessa ei otettu huomioon maahanmuuton lisääntymistä. Myös alueittain toteuma on poikennut suuresti ennusteesta.Tuon 1990-luvulla tehdyn väestöennusteen vaikutus oli kuitenkin julkaisuhetkellä suuri. Sillä perusteltiin esimerkiksi useita merkittäviä infra­struktuuri­hankkeita, joilla vahvistettiin suurimpien kaupunkiseutujen väistämätöntä kasvua.Uusinkin ennuste tulee vaikuttamaan yhteis­kunta­poliittiseen päätöksentekoon, ja se vaikuttaa eniten juuri nyt. Pelko ennusteen toteutumisesta johtaa hyvin todennäköisesti kaupunkien välisen kilvan kovenemiseen entisestään ja repivään kaupunkipolitiikkaan. Erilaisia kaupunkien välisiä yhteistyöryhmiä on aiempaa vai­keampaa muodostaa, kun kaupungit kilpailevat samoista investoinneista ja hyödyllisiksi koetuista asukkaista. Yhtenäisvaltion ylläpitäminen tulee entistä vai­keammaksi.suhtautuminen ennusteeseen voi olla kahtalainen. Hallitus voi tulkita ennustetta väistämättömänä kehityskulkuna. Tällöin julkiset kehityspanokset kanavoidaan niille kaupunkiseuduille, jotka näyttävät ennusteessa elin­kelpoisilta. Epätodennäköisempää on, että valtiovalta ryhtyy julkisten varojen avulla toimiin, joilla ennustettua alueellista väestökehitystä ryhdytään torjumaan.Tilastokeskuksen ennusteet ja muut tilastot kertovat, että nykymuodossaan kaupungistuminen ei ratkaise Suomen väestökysymystä. Itse asiassa kokonaishedelmällisyysluku on Suomessa alin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla – juuri niissä maakunnissa, joissa on eniten kaupunkimaista asutusta.Tilastokeskuksen ennusteessa joidenkin harvojen kaupunkien ennakoitu väestönlisäys perustuu lähinnä muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttoon.voi pelastaa Suomen väestönkasvun ainoastaan, jos maassa on myös kansainväli­sessä vertailussa riittävän houkuttelevia ja erikokoisia kaupunkeja, jotka vetävät Suomeen väkeä muualta maailmasta.Suomi on lukuisten pienten ja keskisuurten kaupunkien maa, joka tarjoaa monipuolisia asumis­mahdollisuuksia ja hyvinvointi­valtion toimivat rakenteet. Tämä voi olla Suomelle kilpailuvaltti, joka tuo maahan väestökehityksenkin kannalta tärkeitä uusia asukkaita ja työntekijöitä.