Mielipide

Helsinkiä on rakennettu liikaa autoilun ehdoilla

Kampissa

Helsinkiä

Muutin

Helsingissä

Olisi

asuvana minun on ollut vaikea ymmärtää argumentteja keskustatunnelin puolesta Helsingin keskustan elinvoiman säilyttäjinä. Tunnelin vastapainoksi kaavaillut vähennykset autoiluun katutasossa ovat varsin vaatimattomat.Asunnossani ei voi ikkunan auki ollessa käydä melun takia normaalia keskustelua lainkaan. Varsinkin keväisin ikkunalauta täyttyy katupölystä. Moottoritien vartta muistuttava keskustaympäristö ei ole millään tavalla houkutteleva tai elinvoimainen.on vuosikymmenten ajan rakennettu autojen ehdoilla, mikä näkyy harvassa kehäteiden halkomassa asumis­rakenteessa sekä suurissa ja autolla helposti saavutettavissa ostoskeskuksissa. Ymmärränkin hyvin kauempana keskustasta asuvien huolen autoilun hankaluudesta.Auto on Helsingissä monella alueella kätevyydessään ylivoimainen liikkumisväline. Näin on myös suuressa osassa keskustaa. Minun on Kampista Kluuviin mennessäni helpompaa kulkea autolla kuin polkupyörällä, eikä esimerkiksi ­Kampista Ullanlinnaan kulje mielestäni pyörätietä laisinkaan.muutama vuosi sitten takaisin Helsinkiin parin miljoonan asukkaan Wienistä. Itävallan pääkaupunki on kymmenen vuotta putkeen valittu maailman elinvoimaisimmaksi kaupungiksi.Kaupungissa on yksi maailman toimivimmista julkisista ­liikennejärjestelmistä. Kuuden metrolinjan avulla pääseekin sujuvasti kaupungin laidalta toiselle enintään parissakymmenessä minuutissa.Wien on tiiviisti rakennettu kaupunki, jonka alue tuntuu asukasmäärästä huolimatta pienemmältä kuin Helsinki. Tiiviys mahdollistaa riittävät käyttäjämäärät tehokkaaseen ja raiteilla järjestettyyn julkiseen liikenteeseen. Hieman yllättävästi ­se myös lisää viihtyisien viher­alueiden osuutta ­kaupungissa. Wienissä tiiviin kaupunkijärjestyksen sekaan on kaavoitettu onnistuneesti paljon puistoja. Tämän lisäksi kaupungista pääsee suurten lähiöalueiden puuttumisen takia puolessa tunnissa bussilla valtavaan Wienerwaldin aarnio­metsään.normaalituloisella ihmisellä on heikosti varaa asua alueella, jolla autoilu ei olisi ­kätevin liikkumismuoto. Tämän takia kaupungin kannattaisikin käyttää rahat keskustatunnelin sijaan tiiviimpään asumiseen sekä parempaan julkiseen liikenteeseen.Arvioiden mukaan keskustatunnelin rakentaminen maksaisi noin 1,5 miljardia euroa. Summalla voitaisiin esimerkiksi siirtää keskustan satamiin ­tulevan rahtiliikenteen Vuosaareen, ja rahaa jäisi yli kelpo summa, vaikka pohjois-eteläsuuntaisen metrolinjan rahoittamiseen.jo aika ymmärtää, ettei autoilu ole enää edistyksen tai statuksen symboli vaan saastuttaa kaupunkiympäristömme ja lisäksi myös ilmastomme. ­Kilpailussa Tukholman ja ­Kööpenhaminan rinnalla keskustatunnelia suunnitteleva Helsinki näyttääkin lähiöihinsä ja autoihinsa jumiutuneelta änkyrältä.