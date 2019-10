Mielipide

Jätteet on saatava kiertoon lomallakin

Matkailu­keskus

Yhdyskuntajäte

Ongelmana

Rukan yrittäjät Kuusamossa ovat alkaneet kerätä biojätettä.Viime viikolla julkistetun uudistuksen ei pitäisi olla uutinen, mutta sitä se vain on. Biojätteen kierrätysmahdollisuus puuttuu yhä lähes kokonaan isoistakin matkailukeskuksista sekä Pohjois- että Etelä-Suomessa, vaikka niissä käy vuosittain miljoonia matkailijoita.Matkailuyrittäjät ryhtyivät toimeen matkailijoiden palautteen vuoksi. Moni on tottunut lajittelemaan jätteensä ja haluaa, että siihen on mahdollisuus lomallakin. Kuluttajat ovat ympäristö­tietoisia ja vaativat vastuullisuutta myös matkailukohteeltaan.Jätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen ovat kuitenkin edelleen alkutekijöissään. Matkailukeskuksissa kerätään lähinnä paperia, lasia ja metallia. Kaikki muu ohjataan sekajätteeseen, joka menee polttoon.Suomi on muutenkin jäänyt jälkeen kierrätyksessä, eivätkä EU:n ­kierrätys­tavoitteet nykytoimilla täyty.Ensi vuonna jäsenmaiden olisi kierrätettävä puolet yhdyskuntajätteistään, mutta Suomessa määrä on pysynyt pitkään 40 prosentissa. Vuoden 2025 tavoite on 55 prosenttia ja vuoden 2035 jo 65 prosenttia. Niitä ei saavuteta ilman jätteidenkäsittelyn tuntuvaa tehostamista.on kyllä saatu pois kaatopaikoilta, ja hyötykäyttö on lisääntynyt. Varsinainen kierrätys ei kuitenkaan ole merkittävästi lisääntynyt koko 2000-luvulla. Jätteet ohjataan kaatopaikan sijasta polttoon. Jätevoimaloissa palaakin paljon biojätettä.Kotienkin roskakatoksiin päätyvien sekajätepussien sisällöstä suurin osa kuuluisi jonnekin muualle.Kodeissa kierrätyksen lisääminen on pitkälti kiinni viitseliäisyydestä, sillä kuluttajien mielipiteiden ja toiminnan välillä on suuria eroja. Ihmiset kyllä tietävät, mihin eri jätteet pitäisi panna, mutta lajittelu ontuu silti.on jätehuollon sirpaleisuus, matkailualalla myös sesonkiluonteisuus.Jätehuollon kuntoon panemiseen tarvitaan yhteistyötä matkailu- ja jätehuolto­yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Kuntien vastuulla matkailupalvelut eivät ole, sillä kunnat tuottavat jätehuollon ennen kaikkea asukkaille.Määräykset ovat kiristymässä. Sekä yrityksille että kunnille on tulossa tiukkoja erilliskeräysvaatimuksia lähivuosina. Kuluttajallakin on iso rooli. Asennemuutos näkyy myös matkailijoiden vaatimuksissa. Yritysten on reagoitava muuttuviin tarpeisiin.