teini-ikää lähestyvän lapsen äitinä olen huomannut, että somemaailman lieveilmiöiden valvominen on todella vaikeaa, vaikka vanhempia siihen kannustetaankin. Sanotaan, että pitää olla kiinnostunut siitä, mitä lapset somessa ja netissä tekevät ja keiden kanssa keskustelevat.Ehdottomasti olen kaikesta tästä kiinnostunut, mutta yhä useammin huomaan sen olevan helpommin sanottu kuin tehty.pohdiskellut, missä kulkee teini- ja murrosikäisen yksityisyyden raja. Tähän asti olen lähes päivittäin kysellyt lapsiltani, mitä puhelimella katsellaan ja keiden kanssa ja mistä siellä keskustellaan. Vastaukset ovat olleet aina asiallisia ja järkeviä, joten olen luottanut niihin.Hiljattain satuin erään puhelimeen liittyvän operaation yhteydessä erehdyksissä katsomaan toisen lapseni Whatsapp-keskusteluja, ja hämmästykseni oli melkoinen. Murrosikäisestä lapsestani paljastui sellaisia piirteitä, joita en kiltillä, ujolla ja aralla lapsella kuvitellut ikinä olevan olemassakaan. Oli kolmiodraamaa, ikävään sävyyn puhumista kaverille ja kaikenlaista rohkeaa käyttäytymistä.Mietin kuumeisesti, miten otan asian lapseni kanssa puheeksi, olinhan tunkeutunut hänen yksityisalueelleen. Lopulta sain asiani sanotuksi ja keskustelimme hyvistä käytöstavoista somessa ja netissä. Asia saatiin selvitettyä, vaikka lapseni olikin verisesti loukkaantunut.yksityisyyden suoja on voimakas ja ajattelen sen koskevan yhtäläisesti myös alaikäisiä lapsia ja nuoria. Jollakin tavalla nuoren puhelimen käyttöä ja somekäyttäytymistä pitää kuitenkin valvoa, mutta miten se tapahtuu oikeaoppisesti?Toisen keskustelujen salaa lukemista voi verrata päiväkirjan lukemiseen, mikä on ehdottomasti väärin ja loukkaa yksityisyyttä pahasti. Jos taas vaadin lasta itse näyttämään kaikki somekeskustelut ja tekemiset siellä, asetan lapsen noloon ja ikävään tilanteeseen, kun eteen lävähtää kolmiodraamoja tai muita yksityisiä asioita. Sellaista nöyryytystä en lapselleni halua.Olisiko sitten parempi katsoa keskusteluja salaa ja ottaa ne sen jälkeen tarvittaessa puheeksi? Ei minun tietenkään tarvitse kaikkia kaverien kesken käytyjä keskusteluja edes tietää, mutta millä tavoin pystyn seulomaan ne haitalliset ja ikävät keskustelut sekä huonon käyttäytymisen, jotta niihin olisi sitten mahdollista puuttua? Puhumattakaan kaikesta muusta pahasta, mitä somessa voi tapahtua.sukupolveni on kohdannut somemaailman vasta aikuisiässä, mutta lapsemme ovat kasvaneet siihen suoraan eivätkä ilmeisesti muunlaista kommunikointia edes osaa. Somessa kaikenlainen ikäväkin käyttäytyminen on huomattavasti helpompaa kuin keskustelu kasvokkain.Hyvän ja asiallisen kommunikoinnin raja somessa on häilyvä. Onko niin, että esimerkiksi pieni ikävään sävyyn annettu kommentti on lasten mielestä ihan normaali tapa kommunikoida? Onko siitä tulossa uusi normaali? Sellaista kehitystä en totisesti haluaisi nähdä.