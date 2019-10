Mielipide

Luonto kiittäisi, jos osa kirjoista jätettäisiin julkaisematta

puhutaan siitä, miten paljon eri toiminnat kuormittavat luontoa. Kulttuuri on vielä ruotimatta – mitä nyt digitekniikan sähkönkulutuksesta on keskusteltu jonkin verran.Mutta miten on kirjojen kustantamisen laita? Aihehan on ajankohtainen juuri nyt kirjamessujen aikana. Paperia kulutetaan surutta, metsää kaatuu, kemikaaleja ja energiaa käytetään ja lopputulos päätyy valitettavan usein silpuksi ja jätteeksi. Se ehkä vaikuttaa siistimmältä kuin vaikkapa ruoantähteet, mutta ei edes kompostoidu samalla tavalla.Isot kustantajat ottavat kirjoista suuria kertapainoksia arvioidun menekin mukaan ja kirjastot tilaavat kymmeniä kappaleita – jotka usein jäävät seisomaan varastoon, sillä kuluttaja on arvaamaton. Mutta onhan jokaisen vähänkin julkisuuteen päässeen saatava lemmenseikkailunsa ja masennuksensa kovien kansien väliin.Vaikuttaa siltä, että kirjallisuudesta on tullut paljolti juorukertomuksia ja mediassa esiin päässeiden ihmisten tirkistelyä. Myös jokaisen itseään arvostavan kustantajan on julkaistava oma kokkikirjansa ja omat sukanteko-ohjeensa, ikään kuin silmukka olisi keksitty uudelleen. Näitä kirjoja ostetaan – jos ostetaan – ja lainataan ensimmäiset kuukaudet, mutta pian tulevat taas uudet kirjat ja silloin entiset joutavat silppuriin. Kierrätys on minimaalista, eikä kirjastojen ”vie mennessäs, tuo tullessas” paljon auta. Tuhlaus on suurta. Halutaan näyttää, ettei olla köyhiä eikä kipeitä.Mielellään sitä lukisi hyvää kirjaa (ja ehkä vähän huonompaakin) ilman tietoisuutta siitä, että jälleen kerran tuhoamme seuraavan sukupolven mahdollisuuksia.