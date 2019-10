Mielipide

Tarvitsemme yhteiskunnallisten muutosten älykästä tulkintaa

puhutaan osaamisesta, mutta käsitys siitä, mitä osaamista tarvitaan, on paikoin vanhentunut. Yhtenä päivänä tarvitsemme enemmän koodaajia, toisena hetkenä koulutamme kaikista vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Yritysten ja yhteiskunnan tulisi kuitenkin kyetä tähyämään yksittäisten tutkintojen tai ammattien yli tulevaisuuteen.ei ole uusi ilmiö Suomen historiassa. Osaamiselle ja osaajille on ollut eri aikakausina erilaisia nimityksiä. Vanhakantainen sana ”liikesivistys” kuvaa niitä tietoja ja hyveitä – siis sivistystä –, joita tarvitaan liike-elämässä. Sana oli yleisessä käytössä vielä sata vuotta sitten, jolloin suomalaiset liikemiehet perustivat Liikesivistysrahaston tukemaan suomenkielistä kauppakorkeakoulua ja sen opiskelijoita.Edellisen vuosisadan alussa liikesivistyksen uskottiin olevan avain suomalaisen talouselämän ja kansakunnan menestykseen. 1920-luvulla tuleville liikemiehille opetettiin esimerkiksi kirjanpitoa ja vieraita kieliä: aluksi saksan ja myöhemmin englannin kieltä. Rahastojen varoilla edistettiin myös uuden tiedon syntymistä. Apurahoja jaettiin opettajien ja tutkijoiden tieteelliseen toimintaan ja ulkomaan opintomatkoihin.1920-luvulta on tultu nykypäivään, osaamispula on pysynyt, mutta sen kohteet ovat muuttuneet. Mielestämme osaamisessa on kyse uudenlaisesta sivistyksestä. Nykyään liike-elämässä esimerkiksi englannin kielen osaaminen ja tietokoneen käsittelytaito ovat itsestäänselviä asioita. Se, mistä on pulaa, on näkemys tulevasta. Meidän on tehtävä muutosten tunnistamisesta, tutkitun tiedon omaksumisesta ja uuden oppimisesta osa suomalaista yleissivistystä.Muutosten nopeus asettaa valtavia haasteita yksilöille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Yritysjohtajan pitää elää niin, että hän on kymmenen vuotta edellä muita. Hänen pitää ymmärtää yhteiskunnallisia muutoksia ja sitä, miten ne vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan – sekä kyetä tulkitsemaan muutosta muille. Sama vaatimus koskee yrityksiä, koko yhteiskuntaa ja julkisia toimijoita.Kaikkien on ymmärrettävä, ettei vanha osaaminen enää riitä, vaan sitä pitää päivittää jatkuvasti. Yritysten on tuettava työntekijöidensä halua uudistua, myös taloudellisesti. Valtaosa osaamisen päivittämisestä tapahtuu työelämässä eikä vaadi uusia tutkintoja. Yhteiskunnan vastuulla on luoda mekanismeja, jotka mahdollistavat laadukkaan tutkimuksen ja jatkuvan oppimisen.hyväksymme, että maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, se tarkoittaa, että myös meidän pitää muuttua nopeammin kuin koskaan. Enää ei riitä vanha yritysjohtajan tunnuslause, että tehdään joka päivä hiukan paremmin kuin eilen. On otettava harppauksia.