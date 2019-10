Mielipide

Käsitys keinutuolissa kutovasta isoäidistä tai kävelykepin kanssa liikkuvasta raihnaisesta isoisästä on vääris

Isovanhempia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on tällä viikolla eri puolilla maata kutsuttu päiväkoteihin päiväksi isovanhempien viikon nimissä. Kutsussa sanotaan, että tuona päivänä ”vanhat ihmiset saavat nauttia lasten seurasta ja lapset vanhojen ihmisten”. Kutsu valitettavasti kertoo vanhakantaisesta ajattelutavasta, että isovanhemmat ovat aina vanhoja.Isoäitejä on Suomessa noin 600 000 ja isoisiä 500 000. Isovanhemmaksi tullaan noin 60 vuoden iässä, mutta moni saavuttaa tämän ilon jo alle 50-vuotiaana. Menneisiin vuosiin verrattuna 60–70-vuotiaat ja tätäkin iäkkäämmät isovanhemmat ovat entisaikojen isovanhempia nuorekkaampia. Heillä on aikaa ja mahdollisuus osallistua lastenlastensa kanssa aktiviteetteihin. Heillä on virkeyttä tuoda lapsenlapsille virikkeitä, jotka muutoin jäisivät paitsioon.Vääristynyt ja vanha käsitys isovanhemmista on keinutuolissa istuva ja sukkaa kutova isoäiti tai kävelykepin kanssa liikkuva, raihnainen isoisä. Tällaisiakin tietysti on, mutta suuri osa isovanhemmista on edelleen mukana työelämässä, järjestötyössä ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Moni isovanhempi harrastaa urheilulajeja, joihin ”vanhus” ei pystyisi. Isovanhemmista ei pidä siksi käyttää yleisesti nimikettä vanhus, joka antaa väärän kuvan nykyajan isovanhemmista.Ihminen kokee itsensä vanhaksi silloin, kun voimat eivät enää riitä tai arkiaskareetkin väsyttävät. Keskimäärin suomalaiset kokevat, että vanhana voi pitää useaa 74 vuotta täyttänyttä ihmistä. Tutkimuksen mukaan 65–74-vuotiaista kuitenkin vain joka viides tuntee itsensä iäkkääksi, siis ei vanhaksi. Yli 75-vuotiaista vain 35 prosenttia tunnustautuu vanhaksi.Vanhuusiän ja ikääntymisen käsite on muuttunut sitä mukaa, kun yhteiskunta on ikääntynyt. Biologinen kello ja vanhuuden kellonviisari käyvät eri tahtiin kuin ennen. Elämme keskimäärin vanhemmiksi ja myös terveempinä kuin aiemmin. Yhteiskuntaan osallistuminen jatkuu luontevasti vielä yli 70 ikävuoden, johon myös työurien odotetaan tulevaisuudessa jatkuvan. Tämän vuosikymmenen tutkimusten mukaan vanhuuden ikäraja onkin noussut kahdella vuodella.Isovanhempien leimaaminen vanhuksiksi ruokkii vanhaa stereotypiaa tuvan nurkkaan puulusikan kanssa siirretystä ihmisestä. Nykyajan isovanhemmat ovat ikääntyviä kansalaisia, joita kannattaa nimittää korkeintaan iäkkäiksi ihmisiksi.