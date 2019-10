Mielipide

Saako 1960-luvun arkkitehtuurin helmen purkaa? Espoo voi vielä välttää Helsingin virheet

Tapiola muuttui astetta valmiimmaksi ja vähemmän työmaan oloiseksi torstaina, kun kauppakeskus Ainoan viimeinen osa avautui.Ainoan arvo mitataan myöhemmin. Sen 1960-lukulaisten naapurien merkitys on sen sijaan ollut tiedossa pitkään. Tapiola on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.Pian yksi sen helmistä saatetaan kuitenkin purkaa.alkuperäistä Tapiolaa rakennettiin, Helsingin keskustassa purettiin surutta vanhoja rakennuksia. Tuosta noin vain, matalaksi.Perusteluja riitti: vanhoista taloista puuttui mukavuuksia, niiden korjaaminen oli kallista ja ne olivat epämuodikkaita – rumiakin. Ja toki monessa tapauksessa tilalle sai rakentaa isomman talon.Sittemmin tuuli kääntyi, ja jälkeenpäin ihmiset ovat hämmästelleet, miten 1960-luvun purkuaalto oli mahdollinen. Ei tällaista voisi tapahtua enää!että voi.Espoossa mietitään juuri nyt, mitä Tapiolan uimahallille pitäisi tehdä.Halli on vuonna 1965 valmistunut arkkitehti Aarne Ervin merkkiteos. Sen suuret ikkunat avautuvat kohti puistoa ja muita arvorakennuksia. Se on myös suojeltu asemakaavalla, eikä sitä siksi saa purkaa ilman painavaa syytä.Syyn painavuus onkin ydinkysymys. Uimahallin ongelmat alkoivat vuonna 2005 valmistuneen peruskorjauksen jälkeen. Laatat irtoilivat, altaat vuotivat. Kävi ilmi, että hallin betonirakenteet reagoivat hankalalla tavalla. Rakennus suljettiin vuonna 2016, ja Espoon muut uimahallit ruuhkautuivat pahasti.on jo linjannut alustavasti, että Tapiolan uimahallin tulevaisuudesta päätettäessä oletuksena on sen purkaminen. Museovirasto vastustaa ajatusta jyrkästi.Korjauskelpoisuudesta on kiistaa. Kaupunki on tutkinut hallin ja sen perustusten kuntoa kertaalleen, ja tänä syksynä asialla ovat ulkopuoliset asiantuntijat. Tuloksia odotetaan.Iältään uimahalli on nyt samaa luokkaa kuin monet Helsingin 1960-luvun purkuaallon uhreista aikoinaan. Sen korjaaminen on kallista, ja joku saattaa pitää aikakauden rakennuksia ruminakin.Kun espoolaisten on aika tehdä päätöksiä, sopii silti toivoa, että purkufirma tilataan paikalle vain, jos korjaaminen on aivan mahdotonta.