Mielipide

Suurin osa pohjavedestä on unohdettu vesienhoidossa

vedestä 96,5 prosenttia on suolaista. Suurin osa makeasta vedestä on jäätiköissä. Käytettävissä olevasta makeasta vedestä pohjavettä on 99 prosenttia.Maapallon pohjavesivarat hupenevat, ja osa on pilaantunut. Suomessakin noin sata tärkeää pohjavesialuetta on huonossa tilassa. Useaa asutuksen lähellä olevaa pohjavesialuetta kohdellaan huonosti, jopa valtion toimin. Ei ole kestävää hakea vettä aina vain kauempaa. Lähipohjavesialueet on palautettava hyvään tilaan.osa pohjavedestämme sijaitsee muualla kuin luokitelluilla pohjavesialueilla. Pohjavettä on pintaveteen verrattuna yli kolminkertainen määrä, ja suurin osa siitä on sivuutettu vesienhoidossa. Perustana olevassa lainsäädännössä kuitenkin edellytetään, että veden koko kiertokulku huomioidaan.Hajakuormituksen vähentäminen ei onnistu, jos pohjavesi unohdetaan. Pohjavesi purkautuu pintavesiin, ja jos pohjaveden laatu heikkenee, myös pintavesien laatu heikkenee.on merkittävissä määrin korjannut isot pistekuormittajat. Sen sijaan hajakuormitukseen puuttuminen ei ole onnistunut. Hajakuormituksen likaamaa, vedenlaadun seurantojen ulkopuolelle jäävää pohjavettä purkautuu pintavesiin. Tämä näkyy vesistöjemme tummumisena, rehevöitymisenä ja leväkukintoina.Jotta hajakuormitusta voidaan vähentää, kaikkea maaperän kautta pohjaveteen päätyvää kuormitusta tulee rajoittaa. Tarvittavat päästöjen vähentämistoimet edistävät myös luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja hiilen sitomista.Lietelannan syyslevitystä tulee tarkastella kriittisemmin. Kasvukauden ulkopuolella pelloille levitetyistä ravinteista suuri osa päätyy pohjaveteen ja sitä kautta vesistöihin. Suojakaistat eivät tässä auta. Uutta peltoa ei tule raivata vain lannanlevitystä varten. Lanta on arvokasta raaka-ainetta, mutta se tulee käyttää järkevämmin.Metsätaloudessa tulee lopettaa maaperän muokkaukset. Lannoituksia ei tarvita, sen sijaan karuilta alueilta halutaan tiheäsyistä laatupuuta. Uusia ojia ei tule kaivaa, ja ojitettuja soita pitää ennallistaa. Haja-asutuksen jätevesien käsittely tulee saattaa asetuksen mukaiseksi.Kaavoituksessa rakentaminen tulee suunnitella niin, että veden luonnollinen kiertokulku häiriintyy mahdollisimman vähän. Suunnitellaan ja rakennetaan liikenneväylistä, taajamista ja kaupungeista huokoisia. Tämä yhdessä muiden veden viivytysmenetelmien kanssa torjuu myös rankkasadetulvia. Bonuksena saamme viihtyisämmän lähiympäristön.oleva vesi on suurelle osalle ihmisistä kovin tuntematon. Harva ymmärtää, millaisen aarteen päällä elämme ja kuinka huonosti sitä on kohdeltu. Tämä näkyy vesistöjemme tilassa.Erityisesti Pohjanmaalla joet ovat luvattoman huonossa kunnossa, erinomaiseen tilaan luokitellut suurjärvemme nuhraantuvat, pienvesistöt kärsivät, eikä Itämeren tila ole kehuttava.On tunnustettava tosiasiat ja ryhdyttävä toimiin.